Auf Wochensicht legte der Dow Jones vergangene Woche knapp drei Prozent zu. Am Freitag jedoch legte er den Rückwärtsgang ein. Er verlor 0,77 Prozent und rutschte damit wieder unter die 26.000 Punkte-Marke. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Alibaba, Axon Enterprise, Home Depot und PG&E Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.