Baumot Group richtet sich personell wie auch strategisch für die Zukunft aus DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Personalie Baumot Group richtet sich personell wie auch strategisch für die Zukunft aus 12.11.2018 / 15:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diesel Hardware-Nachrüstung beschlossen - Lösung der Baumot Group AG mit dem BNOX SYSTEM setzt sich durch / CEO Hausser legt erweiterte Strategie der Unternehmensgruppe vor / Aufsichtsrat beschließt Erweiterung des Vorstands Baumot Group richtet sich personell wie auch strategisch für die Zukunft aus - Forderung nach Hardware-Nachrüstung zur Vermeidung von Fahrverboten für Diesel-Pkw setzt sich durch; VW und Daimler haben ihre Unterstützung zugesagt - Aufsichtsrat beruft Stefan Beinkämpen als Verantwortlichen für das Pkw-Nachrüstungsgeschäft ab 19. November 2018 in den Vorstand - Ab 2019 schrittweise Erschließung weiterer Geschäftsfelder neben der klassischen Nachrüstung geplant Königswinter, 12. November 2018 - Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, meldet, dass sich die von ihr seit langem vertretene Lösung für die Diesel-Nachrüstung nunmehr mit der Unterstützung der großen deutschen OEMs durchgesetzt hat. Die konkrete Umsetzung soll im Rahmen weiterer Gespräche zwischen Politik und Industrie in den kommenden Wochen festgelegt werden. Im Zuge dieser Entwicklungen, beginnt die Baumot Group sich für die Zukunft zu positionieren und verstärkt den Vorstand mit Herrn Stefan Beinkämpen. Marcus Hausser, Vorstand der Baumot Group: «Nach den politischen Diskussionen der vergangenen Wochen und Monaten wird die Umsetzung der Hardware-Nachrüstung jetzt konkret. Die Baumot Group hat nunmehr begonnen, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Hierzu gehören im ersten Schritt die Nachrüstung von Handwerkerfahrzeugen und Kleintransportern, unmittelbar gefolgt von der Nachrüstung der Volumenmodelle. Mit Stefan Beinkämpen haben wir einen ausgewiesenen Fachmann für dieses Thema gewinnen können. Er wird den Geschäftsbereich PKW-Nachrüstung zukünftig als verantwortliches Vorstandsmitglied aufbauen. Herr Beinkämpen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Umsetzung komplexer Serienprojekte. Außerdem bringt er umfangreiche Erfahrungen im Bereich Procurement mit, die uns auf der Beschaffungs- und Lieferantenseite zugutekommen werden.» Parallel wird die Baumot Group AG ab 2019 schrittweise weitere Geschäftsfelder neben der klassischen Nachrüstung erschließen, um sich langfristig erfolgreich für die Zukunft zu positionieren. Weitere Details wird das Unternehmen im Frühjahr 2019 präsentieren. «Nach den harten Anstrengungen der vergangenen 18 Monate im Rahmen der Sanierung der Baumot Group AG und den damit verbundenen Einschnitten in Strukturen und Kosten sowie dem erfolgreichen Umbau des Vorstands,» so Dr. Ingo Zemke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Baumot Group AG, «ist es gelungen, die Unternehmensgruppe neu aufzustellen und wir können jetzt den Blick in die Zukunft richten! Das international aufgestellte Nachrüstungsgeschäft der Baumot Group bietet die Basis für die Erschließung zukünftiger Geschäftsfelder. Der Vorstandsvorsitzender Herr Hausser sowie das gesamte Team der Baumot Group haben diesen Neuanfang durch ihre harte Arbeit und unermüdliche Anstrengung möglich gemacht und wir sind auf gutem Weg in eine bessere Zukunft!» Stefan Beinkämpen, zukünftiges Vorstandsmitglied der Baumot Group: «Die kommende Hardware-Nachrüstung eröffnet Baumot einen grossen Markt. Wir werden zügig den weiteren Aufbau der Sparte vorantreiben, um schnellstmöglich das BNOx-System für möglichst viele Anwendungsbereiche liefern zu können. In einem ersten Schritt werden wir uns der Nachrüstung der Handwerker- und Lieferfahrzeuge widmen. In der Folge dann den volumenstarken Pkw-Modellen, wie etwa VW Passat. Einen Antrag auf Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis haben wir bereits beim Kraftfahrtbundesamt gestellt. Auch erwarten wir sehr bald eine Nachrüstrichtlinie, in der die Zulassung der Systeme geregelt sein wird. Ich freue mich sehr, diesen extrem dynamischen Markt mit Baumot zu bearbeiten und eine Hardwarenachrüstung anbieten zu können, die helfen wird, Fahrverbote zu vermeiden und die auch dazu beitragen wird, eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Antriebstechnologie weiterzuentwickeln.» Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de Kontakt: Nadine Lange Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21-23 D-53639 Königswinter T +49(0)2244 91 80 57 F +49(0)2244 91 83 819 E nadine.lange@twintec.de 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744557 12.11.2018 ISIN DE000A2G8Y89 AXC0208 2018-11-12/15:53