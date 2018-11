Von Colin Kellaher

LONDON (Dow Jones)--Nestle erhöht seine Beteiligung an dem US-Biopharmaunternehmen Aimmune Therapeutics. Der Schweizer Konzern investiert weitere 98 Millionen US-Dollar und erhöht damit den Anteil auf rund 19 Prozent, wie die Aimmune Therapeutics Inc mitteilte. Nestle übernehme 3,24 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zum Preis von je 30,27 Dollar. Das entspricht in etwa dem Schlusskurs der Aimmune-Aktie vom Freitag, als das Papier den Handel bei 30,29 Dollar beendete.

Das gesamte Investment von Nestle in das US-Unternehmen, das unter anderem Mittel gegen Nahrungsmittelallergien entwickelt, beläuft sich nun auf 273 Millionen Dollar.

November 12, 2018 09:24 ET (14:24 GMT)

