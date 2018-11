Unterföhring (ots) -



Wer spielt sich zu seinem Song? Joko Winterscheidt lässt in seiner neuen Musik-Spielshow "Win your Song" ab Donnerstag, um 23:10 Uhr auf ProSieben, Maite Kelly ("Warum hast du nicht nein gesagt") und Max Giesinger ("80 Millionen") gegeneinander zum Spiel um den guten Ton antreten.



Wie gewinnt man bei "Win your Song"? In jeder Runde gilt es, klassische Instrumente zu erspielen. Verliert der Musiker die Runde, wird die Studioband mit einem entsprechenden alternativen "Win your Song"-Instrument ausgestattet. Schlagzeug oder Kinder-Drumset? Sechssaitige Gitarre oder eine dreisaitig-verstimmte Variante? Im Finale müssen die beiden duellierenden Sänger nacheinander mit der Band und ihren erspielten Instrumenten performen. Welche Zusammenstellung überzeugt das Studiopublikum? Wem überreicht Joko Winterscheidt die goldene Stimmgabel in Silber?



Diese Musiker treten außerdem donnerstags bei "Win your Song" zum musikalischen Kräftemessen an: Judith Holofernes und Mark Forster (22. November), DJ Bobo und Wincent Weiss (29. November) sowie Vanessa Mai und Bosse (6. Dezember).



"Win your Song" - vier Folgen, ab 15. November 2018, immer donnerstags, 23:10 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: WinYourSong



