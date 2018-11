Kursbeben bei S&T (WKN: A0X9EJ): Trotz EBITDA-Prognoseerhöhung und einem kometenhaften Anstieg des Überschusses um +77% auf 27,3 Millionen Euro kracht die im TecDax gelistete Aktie des österreichischen Technologiekonzerns über -14% in die Tiefe. Die Analysten, die ihre Meinung nach den Zahlen nur geringfügig ändern, sind kaum Schuld.

Was für eine Welle hätten hier erst schlechte Zahlen ausgelöst? Denn die Q3-Zahlen von S&T sind garnicht so übel, wie es der Abverkauf vermuten lässt. S&T profitiert weiter von zunehmender Anbindung von Geräten und Smart Homes ans Internet. Nur der Cashflow will nicht so richtig, aber dafür gibt es gute Gründe.

Q3-Zahlen können sich sehen lassen - Prognose wird erhöht

S&T steigerte über die vergangenen Jahre kontinuierlich seine EBITDA-Marge bei steigenden Umsätzen. Der Gewinn wurde im laufenden Jahr weiter "optimiert" und das führt mittlerweile zu einem 9-Monatsüberschuss von 27,3 Millionen Euro. Das sind 40 Cent Gewinn pro Aktie und 77% mehr als 2017 (ausgehend von 15,4 Mio. Euro).

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...