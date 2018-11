Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - InCity Immobilien begibt Anleihe mit Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR - AnleihenewsDer Vorstand der InCity Immobilien AG (ISIN: DE000A0HNF96, WKN: A0HNF9, Ticker-Symbol: IC8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Anleihe (ISIN DE000A2NBF82, WKN: A0HNF9) mit dem Zielvolumen von bis zu EUR 40 Mio., eingeteilt in bis zu 40.000 auf den Inhaber lautende Teil-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 im Wege der prospektfreien Privatplatzierung an die Haron Holding AG und weitere institutionelle Investoren zu begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...