Köln (www.fondscheck.de) - Ampega Investment GmbH hat per 08.11.2018 den Publikumsfonds Data Intelligence Fund (ISIN DE000A2H9A68/ WKN A2H9A6) aufgelegt, so die Experten von Ampega.Ziel der Anlagepolitik des Fonds sei die Erzielung einer positive Rendite, die im langjährigen Durchschnitt die Rendite des DAX deutlich übertreffe. Gleichzeitig werde angestrebt, keine negativen Jahresrenditen zu realisieren. Zur Steuerung des Fonds würden große digitale Datenmengen im Rahmen eines "Big Data"-Ansatzes analysiert. Für die Auswertung der Datenmengen würden auch spezielle Softwareprogramme ("Künstliche Intelligenz") eingesetzt. In Kombination mit weiteren Informationen (wie zum Beispiel Wertpapierkursen) würden Handelsindikatoren abgeleitet. ...

