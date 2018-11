NEW YORK, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Voyages, die neue Lifestyle-Marke, die die Reisebranche umwälzen soll, gibt heute sein breites Angebot an Gastronomiearealen an Bord bekannt, das eine große Auswahl an Restaurants von der Haute Cuisine bis zum legeren Speiselokal umfasst. Mit insgesamt mehr als 20 Gastronomieangeboten an Bord von Scarlet Lady, dem ersten Schiff von Virgin Voyages, ließ das Unternehmen neue Designs für seine Restaurants, Loungebereiche an Deck und legeren Speiselokale von seinem kreativen Kollektiv entwerfen, zu denen weltbekannte Designer wie Roman und Williams, Tom Dixon, Concrete Amsterdam und Soft Room gehören.

Virgin Voyages ist nicht der Ansicht, dass man für hervorragendes Essen mehr bezahlen muss, und verzichtet auf die Zuschläge, die normalerweise beim Besuch von Spezialitätenrestaurants an Bord erhoben werden. Virgin Voyages betreibt seine Bordrestaurants nach dem Konzept, außergewöhnliche, auf Bestellung zubereitete Speisen anzubieten, und hat beschlossen, dass alle Restaurantbesuche im Reisepreis inbegriffen sind.

Die Wurzeln des "Rebellious Luxe"-Erlebnis von Virgin Voyages liegen in der modernen Segelromantik: eine völlig neue Sicht auf die formale Pracht und Opulenz der Blütezeit der Ozeanriesen - als Passagierschiffe die Vorreiter für Technologie und Luxus waren.

Virgin Voyages bietet Kreuzfahrtpassagieren ein einzigartiges, gehobenes und exklusives Adult-by-Design-Erlebnis für Reisende ab 18 Jahren. Virgin Voyages verfolgt das Ziel, eine der umweltfreundlichsten Flotten auf See zu sein. Durch das Verbot von Einweg-Kunststoffprodukten und den Verzicht auf Buffetangebote an Bord des Kreuzfahrschiffes wird das Unternehmen den Abfall deutlich reduzieren und die Einsparungen in saubere Technologien und Qualitätsprodukte für seine Passagiere reinvestieren. Die Scarlet Lady wurde konzipiert, um den eleganten Luxus einer Yacht widerspiegeln. Sie wird in der Saison 2020 von PortMiami auslaufen und 2.770 Passagiere und 1.160 Besatzungsmitglieder auf eine unvergessliche Seereise in die Karibik mitnehmen. Sie ist auch das neueste Schiff, das auf ausgewählten Reisen Havanna ansteuert.

"Alles, was Sie an Bord der Scarlet Lady erleben werden, hat den Virgin-Touch, d. h. es gibt keine steife Etikette, keine langweiligen Buffets und keine großen Speisesäle. Die Passagiere werden unser Schiff nicht mehr verlassen wollen, nachdem sie das Design unserer Restaurants und die Gerichte, die wir 2020 servieren werden, kennengelernt haben", sagte Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group.

DIE RESTAURANTS

Virgin Voyages bringt städtische Gastronomie aufs Meer und wirft das traditionelle Regelwerk für das Speisen auf Kreuzfahrten über Bord: keine Buffets, kein Hauptspeisesaal, keine Zwang zu Abendgarderobe, keine zugewiesenen Sitzplätze und keine festen Essenszeiten - stattdessen sind die Restaurants bis spätabends, einige sogar bis in die Morgenstunden geöffnet, sodass die Passagiere stets eine Kleinigkeit essen können.

Mit wunderschön gestalteten Restaurants als Bühne hat Virgin Voyages die renommierte AvroKO Hospitality Group, den Strategiearm von AvroKO, Brand Bureau (BB) und dessen Michelin-Sterne-Koch Brad Farmerie in sein Kreativkollektiv aufgenommen. BB leitete die Strategieentwicklung für das gesamte Gastronomieerlebnis an Bord, betrachtete es als seine eigene kleine Stadt und dachte darüber nach, was die Menschen in dieser Stadt gerne erleben und genießen würden. Küchenchef Brad Farmerie von der AvroKO Hospitality Group half beim Entwurf des gesamten kulinarischen Programms und bei der Wahl kulinarischer Experten für die verschiedenen Cuisine-Angebote und die Zubereitung der außergewöhnlichen Menüs. Zum Portfolio der AvroKO Hospitality Group gehören Saxon + Parole, Genuine Liquorett und Ghost Donkey.

Von der experimentellen und der gehobenen Küche bis hin zu gesunden Optionen für den Hunger zwischendurch bieten die Bordrestaurants den Passagieren neue Erlebnisse, aufgebaut auf den Grundwerten Entdeckung, Transformation, enge Verbindung und Vitamin Sea - dem Ansatz der Marke für Wohlbefinden für Mensch und Erde -, ohne dabei je normal zu sein.

Die Passagiere können an einem Tisch speisen oder ihr Essen an der Bar genießen, wobei fast alle Restaurants an Bord über eine Bar verfügen. Jedes Restaurant steht unter der Leitung eines erfahrenen Chefkochs, der seine Küche mit großer Leidenschaft und Raffinesse auf Kurs hält. Mit seiner Philosophie der "Zubereitung auf Bestellung" verspricht Virgin Voyages, dass auch bei einem schnellen Imbiss niemals auf Qualität verzichtet werden muss.

WAKE - Das Wake wurde von Roman and Williams entworfen und bietet den Kreuzfahrtpassagieren einen traumhafte Aussicht auf das Kielwasser des Schiffes. Das Wake, mit einem einzigartigen großen Eingangsbereich mit Treppenaufgang, ist das glamouröseste Restaurant an Bord. Hier werden außergewöhnliche Steak- und Meeresfrüchte-Köstlichkeiten serviert.

RAZZLE DAZZLE - Das Interieur aus Mustern in schwarzer und weißer Farbe spiegelt den Namen des Restaurants wider, die kühne Tarnung der Schiffe im Ersten Weltkrieg. Razzle Dazzle wurde von Concrete Amsterdam entworfen. Es bietet lebendige Kreationen der vegetarischen Küche und eine Saftbar. Auf der "guten" Speisekarte sind vegetarische und vegane Gerichte aus rein pflanzlichen Zutaten zu finden, darunter Leckereien wie den Impossible Burger. Die "böse" Karte bietet den Passagieren "Add-ons" mit Fleisch und die Möglichkeit, gesunde Smoothies mit Alkohol-Shots zu mischen. Um der Kühnheit seines Namens gerecht zu werden, lädt Razzle Dazzle nicht einfach nur zum Brunchen, sondern zum Drag Brunch ein, bei dem die Passagiere eine Performance der Drag-Tänzer der Scarlet Lady erleben werden.

THE TEST KITCHEN - Entworfen von Concrete Amsterdam und inspiriert von Escoffier's Ma Cuisine ist dieses laborähnliche Restaurant teils Kochschule und teils Restaurant. Es ist der ultimative Ort für Entdeckungsreisen in die Gastronomie in lehrreicher, erlebnisreicher und zugleich sozialer Atmosphäre. Die vom Küchenchef ausgewählten Menüs werden den Passagieren in Form einer Zutatenliste präsentiert. Die Passagiere werden herausfinden, wie der Koch die Geschmacksaromen im Verlauf des Menüs kombiniert.

GEONBAE - Das koreanische BBQ-Restaurant wurde von Soft Room entworfen und bringt die Bedeutung seines Namens auf Koreanisch (Geonbae = Prost!) zum Ausdruck. Vom lautesten Servicepersonal auf See serviert, beginnt jede Mahlzeit mit einer kostenlosen Runde Soju für den Tisch, und den ganzen Abend über werden die Passagiere ermuntert, bei lebhaften koreanischen Trinkspielen mitzumachen.

PINK AGAVE - Das gehobene mexikanische Restaurant wurde Tom Dixon entworfen. Pink Agave entführt die Passagiere durch immersive Beleuchtung in die pulsierenden Straßen von Mexico City. Das Restaurant bietet eine große Auswahl an mexikanischen Spezialitäten, die die Passagiere dazu einladen, authentische mexikanische Gerichte wie Tlayudas, Memelas, Sopes, Tortas, Escquites und Tamales kennenzulernen.

EXTRA VIRGIN - Extra Virgin ist die Bord-Trattoria mit regional inspirierten und ansprechenden Speisen, tief verwurzelt in den italienischen kulinarischen Traditionen. Jeden Tag wird hier frische handgemachte Pasta zubereitet. Jede Mahlzeit beginnt mit gemeinsamen Antipasti, gefolgt von ausgewählten Pasta-Spezialitäten.

DOCK - Das Dock befindet sich im sonnenverwöhnten Lounge-Bereich auf Deck 7 am Heck des Schiffes. Das einem Beach Club nachempfundene Restaurant wurde von Roman and Williams entworfen. Wägen mit kleinen mediterranen Platten, Salaten, Dips und Mezze bieten die perfekte Gelegenheit für eine kleine Zwischenmahlzeit.

THE GALLEY - Nach dem Vorbild beliebter Markthallen, in denen die Besucher aus einer Fülle von verschiedenen Restaurants wählen können, ist The Galley der zentrale Ort, wo die Passagiere den ganzen Tag über einen schnellen Imbiss genießen können. Die "Markthalle" besteht aus einer Mischung von über acht Geschäften und Food Carts, die angepasst an die Tageszeit jeweils eine einzigartige Kombination unwiderstehlicher typischer Gerichte anbieten. Zum Angebot von The Galley gehören eine eigene Bäckerei und Konditorei, ein Panini-Shop, ein Burgergrill, eine Taco-Bar, eine Sushi-Bar mit Bento-Boxen, eine Nudelbar, ein Suppen- und Salatstand und ein rund um die Uhr geöffneter American Diner.

THE PIZZA PLACE - Die Passagiere können aus der klassischen Speisekarte wählen oder sich ihre Pizza ganz individuell zusammenstellen.

Weitere Informationen zu den Erlebnissen der neuen Lifestyle-Marke werden im Laufe des kommenden Jahres bekannt gegeben. Wer sich für Virgin Voyages interessiert, kann bis zum 16. November eine kulinarische kostenlose Reise* gewinnen. Registrieren Sie sich unter www.virginvoyages.com mit Ihrer E-Mail-Adresse, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist die neue Lifestyle-Marke, die die Reisebranche umwälzen möchte. Die Wurzeln des Virgin-Voyages-Erlebnis liegen in der modernen Segelromantik: eine durchweg moderne Sicht auf den Zauber und den Genuss der Blütezeit der Ozeanriesen - als Passagierschiffe die Vorreiter für Technologie und Luxus waren. Die Räumlichkeiten, die von einigen der Top-Namen im Bereich des modernen Interieurs und Livree, wie Ben Christie und David Azurdia von dem mehrfach ausgezeichneten Magpie Studio in London, entworfen wurden, bieten den Passagieren 4-Sterne-Spa-Services, ein einzigartiges und außergewöhnliches Entertainment und Landausflüge. Die Jungfernfahrt der Scarlet Lady, dem ersten Kreuzfahrtschiff von Virgin Voyages, ist für die Saison 2020 geplant. Mit seinem silbergrauen Rumpf und dem Rauchglas mit verspielten roten Akzenten spiegelt Scarlet Lady den eleganten Luxus einer Yacht wider und hebt zugleich die legendäre Marke Virgin hervor. Virgin Voyages verfolgt das Ziel, eine der umweltfreundlichsten Flotten auf See zu sein, und stellt Nachhaltigkeit an erste Stelle: Sie ist die erste Reederei, die keinerlei Einweg-Kunststoffprodukte für die Passagiere verwendet und saubere Energietechnologien und innovative Abfallmanagementsysteme an Bord entwickelt. An der ersten unvergesslichen Kreuzfahrt in die Karibik werden mehr als 2.770 Passagiere (ab 18 Jahren) und 1.160 Besatzungsmitglieder teilnehmen.

*Unter www.virginvoyages.com finden Sie die offiziellen Gewinnspielbedingungen. Kostenlose Reise für zwei Personen je nach Verfügbarkeit auf ausgewählten Karibikkreuzfahrten. Flugpreis nicht im Preis inbegriffen. Die Gewinnspielteilnahme ist nur für rechtmäßige Einwohner der fünfzig (50) Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia sowie Kanada (mit Ausnahme von Quebec) möglich, die in dem Land, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Teilnahme befinden, volljährig sind.

