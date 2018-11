Durch die Midterms - die Zwischenwahlen in den USA - wurden die Machtverhältnisse in Washington neu sortiert und Donald Trump kann nicht mehr so durchregieren. Welche Auswirkungen hat dies auf den Handelskonflikt mit China? Rückt eine Einigung nun näher? Und wie sehr hat der chinesische Aktienmarkt bislang darunter gelitten? Einschätzungen von Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management, die zudem verrät, welcher asiatischen Index Anleger im Auge behalten sollten.