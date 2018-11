Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs haben ihr Votum für die Aktien der österreichischen BAWAG weiter auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde unterdessen von 54 auf 53 Euro minimal abgesenkt.

Goldman-Analyst Pawel Dziedziec hat sein Berechnungsmodell hinsichtlich der Drittquartalsergebnisse von vergangener Woche aktualisiert. Beim Ergebnis je Aktie wurden die Schätzungen um insgesamt 2 Prozent pro Jahr im Schnitt abgesenkt. Vergangenen Mittwoch hatte die BAWAG Group für das dritte Quartal zweistellige Gewinnzuwächse vermeldet.

Die Investmentthese zu der Aktie bleibt dem Goldman-Analysten zufolge weiter aufrecht. Als Risikofaktoren sieht der Experte die geplanten Übernahmen (M&A) aber auch mögliche Widerstände im Restrukturierungsprozess sowie regulative Hürden.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Analysten 4,13 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2018 und für die Folgejahre 4,26 Euro (2019) bzw. 4,65 Euro (2020) Euro. Die Dividendenschätzung beträgt 2,08 Euro für 2018 und 2,13 Euro (2019) bzw. 2,33 Euro (2020) für die Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,10 Prozent auf 40,66 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/ste

AFA0104 2018-11-12/16:23

ISIN: AT0000BAWAG2