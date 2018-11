Die NordLB hat Lanxess von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber In Anbetracht der allgemeinen Börsensituation von 74 auf 62 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern sei trotz nachlassender Wachstumsdynamik im dritten Quartal weiter gut unterwegs gewesen und sollte das Ergebnisziel im Gesamtjahr 2018 auch bei zunehmendem Gegenwind erreichen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs sei der Kursrückgang in den zurückliegenden drei Monaten übertrieben ausgefallen./ajx/he

Datum der Analyse: 12.11.2018

ISIN DE0005470405

AXC0217 2018-11-12/16:36