Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Obwohl sich viele Digital-Health-Unternehmen noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, sind ihre Börsenkurse in diesem Jahr teilweise schon stark gestiegen, so die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank).Global betrachtet entstehe das stärkste Umsatz-Wachstum bisher vor allem bei der Telemedizin und IT-Systemen für eine bessere Versorgung und Verwaltung, zum Beispiel mit digitalen Patientenakten. Das potenzielle Spektrum sei breit und reiche zum Beispiel von Big-Data-Analysen mit künstlicher Intelligenz über Diabetes-Management mit dem Smartphone bis hin zur Robotik im Operationssaal. ...

