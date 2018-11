Die besten Banken der Welt sind keineswegs die großen Universalbanken der Wall Street oder die in London, Frankfurt, Paris, Tokio oder Peking, die in der Regel Handels- und Investmentbanking-Aktivitäten kombinieren, sondern Banken, die sich auf das Privat- und Geschäftskundengeschäft konzentrieren. Diese sind auch kleiner und oft jünger als die großen Marken im Bankwesen. So lauten die Ergebnisse einer neue Studie des globalen Bankforschungsunternehmens Lafferty Group, London.

Diese am besten abschneidenden Banken sind auf der ganzen Welt verstreut und kommen eher in den Schwellenländern Asiens, Afrikas, Osteuropas und Lateinamerikas vor als in den entwickelten Ländern Westeuropas, bzw. in Australien oder Nordamerika (siehe Anhang B).

Dies sind einige der wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Benchmarking-Studie Lafferty Banking 500 über börsennotierte Banken aus über 70 Ländern der Welt. Die in der Studie aufgeworfene große Frage lautet: Warum erreichen die führenden angelsächsischen Banken aus den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Australien die BESTEN Mittelwerte? In Anhang A finden Sie die Sternebewertungen der weltweit größten Universalbanken.

Lafferty Banking 500 bewertet Banken aus 72 Ländern in Bezug auf ihre Gesamtqualität. In diesem Jahr sind 500 Banken bewertet worden, in den vergangenen beiden Jahren wurden 100 Banken bewertet.

Die Studie erfolgt nicht in Form eines Berichts, sondern es handelt sich um eine umfangreiche Datenbank mit 19 separaten Messgrößen für jede der 500 Banken. Sie wird von Banken und anderen als Benchmarking-Tool für Banken eingesetzt.

Lafferty Banking 500 vergibt Sternbewertungen an jede Bank, die der Benchmark-Studie unterzogen wird von 5 Sternen für die Besten bis zu 1 Stern am anderen Ende. Die Methodik bewertet Banken in Bezug auf ihre Gesamtqualität und Nachhaltigkeit - und hat nichts mit Bonitätsbeurteilungen oder Credit Ratings zu tun. Die Studie verwendet 19 verschiedene Metriken, um die Banken zu bewerten, und stützt sich bei den Quelldaten fast ausschließlich auf ihre Geschäftsberichte. "In vielerlei Hinsicht basiert unsere Arbeit auf dem, was man nur als Signale bezeichnen kann, die von Geschäftsberichten ausgehen Signale, die existieren, unabhängig davon, wie sehr eine Bank versucht, sie zu tarnen."

