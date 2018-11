Nachdem Evotec in den vergangenen beiden Wochen kräftig aufholen konnte, gehört die Aktie heute mit einem Minus von 4,4% (aktuell: 18,27 Euro) zu den stärksten Verlierern im MDax. Es scheint fast so, als ob Anleger vor dem morgigen Dienstag in Deckung gehen. Denn dann veröffentlicht das Wirkstoff-Forschungsunternehmen die Neun-Monatszahlen. Allerdings gehen viele Analysten von...

Den vollständigen Artikel lesen ...