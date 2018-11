B2BX Exchange, eine führende professionelle Handelsplattform für digitale Ressourcen, gab heute den Erhalt der behördlichen Zulassung durch die Financial Intelligence Unit (FIU, Meldestelle für Geldwäscherei) in Estland bekannt. Dank der Lizenz kann B2BX als vollständig regulierte Börse für den Handel mit Kryptowährungen agieren und erhält damit als eine der ersten Börsen in Europa diese Art der Zulassung.

B2BX Exchange, Mitglied der B2Broker Unternehmensgruppe, beantragte die Lizenz in Estland, weil das Land für seine engagierte Förderung von Innovation und Technologie bekannt ist. Darüber hinaus nimmt dieser EU-Mitgliedsstaat eine führende Rolle bei der Förderung der Blockchain-Technologien und der Regulierung von Kryptowährungen ein.

Die Lizenz tritt in Kürze in Kraft und ermöglicht es B2BX Exchange, sein Serviceangebot zu erweitern. Zurzeit zählen dazu ein Krypto-Krypto- und bald auch Krypto-Fiat-Exchange. Außerdem bietet B2BX Exchange seinen Anwendern höhere Transparenz und Sicherheit unter strikter Einhaltung des KYC-Verfahrens. Gemäß der Verordnung erhalten Anwender zudem automatisch erhöhte Tageslimite für Ein- und Auszahlungen sowie Wechsel- und Auszahlungsfazilitäten für Fiat-Währungen per Banküberweisungen und über alle wichtigen PSP-Anbieter.

Arthur Azizov, CEO und Gründer der B2Broker-Gruppe, kommentierte: "Wir freuen uns über die Erteilung der behördlichen Zulassung durch Estland. Damit ist B2BX Exchange in der beneidenswerten Position, eine der ersten Börsen mit dieser Auszeichnung zu sein. Ich bin schon lange ein Verfechter dieser Regulierung, die meiner Meinung nach die Nutzung von und den Handel mit Kryptowährungen fördert. Unsere Anwender profitieren von höherem Schutz und der Gewissheit, an einer weltweit führenden, regulierten Kryptowährungsbörse zu handeln."

B2BX Exchange gewinnt in der Branche zunehmend an Bedeutung als professionelle Handelsplattform, die sich ausschließlich auf Liquid Coins konzentriert und eine stetig wachsende Liquidität verzeichnet. Im Mittelpunkt von B2BX Exchange steht neben hoher Glaubwürdigkeit eine größere Transparenz, um den Anwendern mehr Sicherheit und Schutz sowie vollständig AML-konforme Verfahren zu bieten.

Außerdem ist B2BX eine der wenigen Börsen der Welt, die alle fünf führenden, stabilen Tokens USDt, USDC, GUSD, PAX und TUSD unterstützt.

Der Erhalt der FIU-Lizenz in Estland ebnet den Weg für B2BX Exchange, weitere Lizenzen von anerkannten Jurisdiktionen zu erhalten. Zudem sind weitere Anträge bei mehreren etablierten Regulierungsbehörden geplant, die rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Über B2BX

B2BX Exchange ist eine führende, professionelle Handelsplattform für digitale Ressourcen, die einfachen Zugang zu Liquidität auf institutioneller Ebene bietet. Diese vollumfängliche Spothandels-Plattform ermöglicht Anwendern den Handel mit wichtigen digitalen Ressourcen und Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, NEM, Litecoin, Ripple, NEO, Monero, NEM und Dash

B2BX ist Mitglied der B2Broker Gruppe, einem Liquiditäts- und Technologieanbieter mit Lösungen für die Krypto- und Devisenbranche (FX).

