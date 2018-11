Ein sehr schwacher Technologiesektor mit hohen Kursverlusten bei Infineon und SAP hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Kräftige Einbußen an den New Yorker Börsen sorgten am Nachmittag für zusätzlichen Abgabedruck.

Der Dax rutschte erstmals seit Ende Oktober wieder unter die Marke von 11 400 Punkten, im Tief sogar bis auf gut 11 310 Zähler. Mit einem Abschlag von 1,77 Prozent auf 11 325,44 Punkte ging das Leitbarometer aus dem Handel. Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor 1,39 Prozent auf 23 842,77 Punkte.

Zum Handelsstart habe es noch danach ausgesehen, als würde der Dax nach dem Hin und Her der Vorwoche endgültig Fahrt nach oben aufnehmen, doch diese Hoffnung sei schnell zerstört worden, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Neben hausgemachten Problemen wie zu teuer erachtete Zukäufe einiger Dax-Unternehmen sei auch die Nervosität ob der vielen noch ungelösten politischen Probleme weiterhin spürbar. Italien und Brexit blieben im Fokus der europäischen Investoren./ajx/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0237 2018-11-12/17:50