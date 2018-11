Zum zweiten Mal in Folge verleiht die Financial Times Group dem Northern Trust den Global Family Offices Award.

Die Northern-Trust-Gruppe Global Family Private Investment Offices (GFO) wurde von den Magazinen Professional Wealth Management und The Banker, Publikationen der Financial Times Group, als Beste Privatbank für Family Offices weltweit ausgezeichnet. Damit wurde die Northern Trust GFO zum zweiten Mal in Folge als weltweit beste Privatbank für Family Offices ausgezeichnet.

Die prestigeträchtige Auszeichnung folgt auf ein Rekordwachstum und eine wachsende globale Präsenz der GFO-Gruppe von Northern Trust. "Wir fühlen uns geehrt, diese sehr wettbewerbliche Auszeichnung zu erhalten, da sie unser langjähriges Engagement für innovative Finanzlösungen für die wohlhabendsten Privatkunden von Northern Trust widerspiegelt", sagte David W. Fox, Jr., President der Global Family Private Investment Offices Group. "Family Offices haben hochspezialisierte Bedürfnisse, die ein ausgeprägtes Servicemodell erfordern, und wir nutzen die besten Ressourcen von Northern Trust, um unseren Kunden erstklassige Leistungen zu bieten."

Im zehnten Jahr der Verleihung der Global Private Banking Awards wurden über 170 Bewerbungen von Banken aus mehr als 60 Ländern eingereicht. Northern Trust erhielt die Auszeichnung bei einem Galadinner am 7. November in London im Sheraton Park Lane Hotel.

Die 1982 gegründete Global Family Private Investment Offices Group engagiert sich vor allem für Familien mit großem Vermögen, ihre privaten Stiftungen und die sie betreuenden Family Offices. Als einer der ältesten Family-Office-Provider kombiniert die GFO die institutionell starke Technologie, die Anlagekapazitäten und die globale Plattform von Northern Trust mit seiner 129-jährigen Tradition als Treuhänder und Vermögensverwalter. Die Gruppe aus über 260 engagierten Fachleuten arbeitet mit mehr als 450 Familien in über 25 Ländern auf der ganzen Welt. Die durchschnittliche Kundengröße beträgt 900 Millionen USD, das durchschnittliche Vermögen pro betreute Familie 770 Millionen USD.

Northern Trust Wealth Management spezialisiert sich auf eine von innovativer Technik und einer soliden Tradition im Treuhandgeschäft gesteuerte zielbewusste Vermögensverwaltung. Northern Trust Wealth Management befindet sich mit einem verwalteten Vermögen von 295,5 Milliarden USD (Stand: 30. September 2018) und einem breiten Netz von Vermögensverwaltungsfilialen in den gesamten USA unter den Top 10 der US-Vermögensverwalter.

Die Northern Trust Company ist ein US-Equal Housing Lender. Mitglied des Einlagensicherungsfonds FDIC.

Über Northern Trust

Die Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter von Vermögensverwaltungs-, Vermögensbetreuungs-, Anlagenverwaltungs- und Bankleistungen für Unternehmen und Institutionen sowie vermögende Familien und Einzelpersonen. Die 1889 in Chicago gegründete Northern Trust hat in den USA Filialen in 19 Bundesstaaten und Washington D.C. sowie 23 Niederlassungen außerhalb der USA in Kanada, Europa, dem Nahen Osten und der Region Asien-Pazifik. Die Northern Trust verwaltet mit Stand 30. September 2018 Vermögenswerte in Höhe von 10,8 Billionen USD und Anlagen in Höhe von 1,1 Billionen USD. Seit mehr als 125 Jahren ist die Northern Trust aufgrund ihres außergewöhnlichen Kundendienstes, ihres Know-hows im Finanzbereich, ihrer Integrität und Innovation als Branchenführer bekannt. Besuchen Sie northerntrust.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @NorthernTrust.

Die Northern Trust Corporation, Sitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. ist in den USA als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Informationen zum globalen Rechts- sowie aufsichtsrechtlichen Status finden Sie unter https://www.northerntrust.com/disclosures.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

