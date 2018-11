Ein weicher Euro, eine lockere Geldpolitik und Engpässe beim Benzin. Die Inflation in Deutschland könnte weiter steigen, obwohl sich die Konjunktur spürbar abkühlt. Ein schlechtes Gemisch.Das merkt jeder beim Tanken: Benzin und Diesel ist wieder richtig teuer geworden. Und das, obwohl der Preis für Rohöl seit einigen Wochen deutlich gesunken ist. Die hohen Preise an der Zapfsäule liegen vor allem an besonderen Umständen: Der Transport von Benzin ist wegen dem Niedrigwasser auf deutschen ...

