FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt erwischte einen schwachen Start in die Woche. Für Verunsicherung sorgen die politischen Entwicklungen diesseits wie jenseits des Atlantiks. Die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexits steigt von Tag zu Tag. Die Frist für Italien, den 2019er Haushaltsplan nochmals zu überarbeiten, läuft ab. Von hier drohen Turbulenzen, vor allem für die italienischen Anleihen, aber auch für den Euro. Dieser fiel am Montag bereits mit 1,1240 Dollar auf ein 52-Wochentief.

Zudem hat US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt nachgelegt, er will nun mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten den Diebstahl von geistigem Eigentum eindämmen. Die Initiative eröffnet eine neue Front in Washingtons Handelsstreit mit Peking. Der neue Ansatz könnte der Regierung von Donald Trump helfen, Freunde in der US-Wirtschaft zu gewinnen, die die Zollpolitik des Präsidenten als zu breit und unwirksam kritisiert hat. Die Anleger bringen in diesem Umfeld ihr Geld erst einmal in Sicherheit, der DAX schloss 1,8 Prozent tiefer bei 11.325 Punkten.

Auch gute Quartalszahlen werden nicht gekauft

Quartalszahlen sagen etwas über das Geschäftsentwicklung in der Vergangenheit aus, an der Börse wird aktuell nur auf die Zukunft geachtet, und diese trübt sich - wirtschaftlich betrachtet - ein. Die Zahlen von Infineon wurden von den Analysten mehrheitlich gelobt. Doch in China bricht der Markt für Autos ein, die Automobilhersteller sind einer der großen Kunden von Infineon. Die Aktie schloss knapp 8 Prozent im Minus. SAP gab einen milliardenschweren Zukauf bekannt, der an der Börse als "nicht preiswert" eingestuft wurde, die Aktie ging 5,6 Prozent schwächer aus dem Handel.

Aber auch andere Technologiewerte wurden auf den Markt geworfen, so gaben S&T um 15,7 Prozent und Aixtron um 8,3 Prozent nach. Von einem soliden dritten Quartal mit guten Preiserhöhungen und Synergien sprachen die Analysten der DZ Bank nach der Zahlenvorlage von Lanxess, die Aktie schloss knapp 3 Prozent im Minus. Der Versicherungskonzern Talanx erzielte nach der außergewöhnlich hohen Schadensbelastung im Vorjahr wieder einen Gewinn im dritten Quartal, der Wert ging etwas leichter aus dem Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,1 (Vortag: 106,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,92 (Vortag: 4,03) Milliarden Euro. Es gab drei Kursgewinner und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.325,44 -1,77% -12,33% DAX-Future 11.325,50 -1,64% -13,77% XDAX 11.332,69 -1,74% -11,89% MDAX 23.842,77 -1,39% -9,00% TecDAX 2.567,19 -3,70% +1,51% SDAX 10.809,61 -2,63% -9,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,29 34 ===

November 12, 2018 11:46 ET (16:46 GMT)

