Die Schifffahrt auf dem Rhein leidet noch immer unter den niedrigen Pegelständen. Weiterhin können Binnenschiffe bei weitem nicht mit der üblichen Menge an Fracht beladen werden. Ein Problem ist das nicht nur für die Spritversorgung im Land. Auch BASF macht laut Informationen des SWR durch das Niedrigwasser derzeit Millionenverluste. 40 Prozent der ein- und ausgehenden Transporte am Stammwerk Ludwigshafen werden normalerweise per Schiff abgewickelt, daran ist derzeit nicht zu denken. Um in Zukunft ... (Achim Graf)

