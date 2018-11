Die Vorgaben aus den USA waren alles andere als gut. Insofern überrascht es ein wenig, dass der DAX mit einem grünen Vorzeichen in den heutigen Handelstag starten kann. Grund zur Euphorie gibt es dennoch keine. Was auf den DAX zutrifft, trifft in diesen Tagen auch auf den US-Tech-Sektor zu. Auch hier hält die schlechte Stimmung weiter an. Der Marktbericht mit Thomas Zuleck von der Börse Stuttgart.