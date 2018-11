Weiterer Dämpfer im DAX, Einkaufstour von SAP kommt nicht gut an

Nach einem vielversprechenden Auftakt in den heutigen Montaghandel rutschte der DAX im weiteren Tagesverlauf deutlich in die Verlustzone. Damit schwinden die Hoffnungen auf eine Erholung weiter.

Das war heute los. Hierzulande waren es erneut Themen wie der Brexit oder die italienischen Schulden, welche die Stimmung am deutschen Aktienmarkt negativ beeinflussten. Verstärkend wirkte dann noch der schwache Handelsauftakt an den US-Börsen. Vor allem das dicke Minus bei den Technologietiteln an der Nasdaq sorgte für zusätzliche Verunsicherung. Hinzu kommt, dass es nie ein gutes Zeichen ist, wenn Deutschlands wertvollstes börsennotiertes Unternehmen und damit ein DAX-Schwergewicht wie SAP, in den Augen der Anleger enttäuschende Nachrichten präsentiert und der Aktienkurs leidet.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von knapp 2 Prozent konnte sich die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) dem negativen Gesamtmarktumfeld mit am besten entziehen. Dabei profitierte der Börsenbetreiber weiterhin von der zuletzt zurückgekehrten Volatilität.

