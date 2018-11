Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa ging es am Montag deutlich nach unten. Viele Anleger fahren ihr Risiko herunter und gehen erst einmal auf Nummer sicher. Zum einen läuft am Dienstag das Ultimatum aus, das die EU-Kommission Italien gesetzt hat, um einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Aktuell droht die Lage weiter zu eskalieren, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. "Es scheint auf Spielereien rauszulaufen, dass die italienische Regierung ihre BIP-Prognose für 2019 senkt, um das Budget zu rechtfertigen", meint ein Händler. Diese Entwicklung belastet auch den Euro, der mit rund 1,1250 Dollar auf Jahrestief liegt. In Italien ziehen derweil die Anleiherenditen wieder an - im Zehnjahresbereich um rund 7 Basispunkte auf 3,46 Prozent. Gleichzeitig sinken sie für deutsche Anleihen.

Zum anderen erweitert die US-Regierung ihren Handelskampf mit China über Zölle hinaus und will mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten den Diebstahl von geistigem Eigentum eindämmen. Die Initiative eröffnet eine neue Front in Washingtons Handelsstreit mit Peking. Der neue Ansatz könnte der Regierung von Donald Trump helfen, Freunde in der US-Wirtschaft zu gewinnen, die die Zollpolitik des Präsidenten als zu breit und unwirksam kritisiert hat.

Der DAX schloss 1,8 Prozent leichter bei 11.325 Punkten. Mit Abstand schwächster Wert waren Infineon mit einem Minus von knapp 8 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 kam um 1,1 Prozent zurück auf 3.194 Zähler.

Technologiewerte schwach

Infineon präsentierte am Morgen Geschäftszahlen, Analysten lobten die Zahlen und den Ausblick mehrheitlich. Vereinzelt wurde bemängelt, dass der Reingewinn die Erwartungen verfehlte. Der Stoxx-Technologieindex stellte mit einem Minus von 3,7 Prozent das Schlusslicht.

Dazu trug auch die SAP-Aktie bei, die 5,6 Prozent verlor. SAP kauft das US-Unternehmen Qualtrics International für 8 Milliarden Dollar. Analysten halten den Preis in ersten Einschätzungen für hoch. Die Bewertung sei exorbitant mit dem 20-fachen Umsatz, so eine Stimme. Ein Analyst ergänzt, nur wenn Qualtrics tatsächlich zweimal in Folge mit den avisierten 40 Prozent im Jahr wachse, halbiere sich dieser Faktor auf rund 10.

Die Aktie des Apple-Zulieferers ams verlor über 22 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen dabei auf die Umsatz- und Gewinnwarnung des Apple-Zulieferers Lumentum in den USA. Lumentum begründete den Schritt damit, dass einer seiner "größten Abnehmer" von Laserdioden für 3D-Sensoren gebeten habe, im zweiten Geschäftsquartal, das im Dezember endet, deutlich weniger Komponenten zu liefern. Den Namen des Kunden nannte Lumentum zwar nicht, Beobachter vermuten aber, dass es sich dabei um Apple handelt.

BAT-Kurs unter Druck

British American Tobacco (BAT) brachen um 10,6 Prozent ein. Auslöser war, dass die US-Gesundheitsbehörde Menthol-Zigaretten verbieten will. Piper Jaffray zufolge machen Menthol-Zigaretten bis zu 60 Prozent des BAT-Umsatzes in den USA aus und tragen bis zu 27 Prozent zum Gewinn bei. Bei den Konkurrenten Altria und Imperial Brands seien die Auswirkungen nicht ganz so gravierend. Imperial Brands kamen so auch mit einem Minus von 2,2 Prozent davon. Der Sektorindex der Konsumgüter des täglichen Bedarfs - zu dem die Tabakaktien gehören - gab um 2,1 Prozent nach.

Flughafen Zürich massiv unter Druck

Die Aktien von Flughafen Zürich brachen um 15,3 Prozent ein. Zum einen belastete nach Aussage eines Händlers die Drohung der Fluggesellschaft Swiss, den Flughafen zu wechseln, zum anderen die Forderung der Regulierungsbehörde nach einer Senkung der Gebühren um 25 Prozent. Das ist fast doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Die Diskussion darüber könne jedoch noch bis 2020 andauern, so die Analysten der UBS. Fraport fielen um 3,5 Prozent, der Kurs der Swiss-Mutter Lufthansa um 2,9 Prozent.

Die Analysten von Berenberg haben sich den Sektor der britischen Sportmodehändler angeschaut und kamen zu einem klaren Urteil. JD Sports empfehlen sie zum Kauf und Sports Direct zum Verkauf. JD Sports habe ein besseres digitales Angebot und eine gute Markenreputation, für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach unten. Sports Direct leide dagegen unter sinkenden Marktanteilen und durch die Bedrohung durch Amazon, die Aktie stürzte um gut 11,5 Prozent ab.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.194,08 -35,41 -1,1% -8,8% . Stoxx-50 2.944,48 -29,91 -1,0% -7,3% . Stoxx-600 362,03 -3,71 -1,0% -7,0% Frankfurt XETRA-DAX 11.325,44 -203,72 -1,8% -12,3% London FTSE-100 London 7.053,08 -52,26 -0,7% -7,6% Paris CAC-40 Paris 5.059,09 -47,65 -0,9% -4,8% Amsterdam AEX Amsterdam 526,10 -3,45 -0,7% -3,4% Athen ATHEX-20 Athen 1.674,92 -25,37 -1,5% -19,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.523,71 -32,59 -0,9% -11,4% Budapest BUX Budapest 38.108,46 -478,17 -1,2% -3,2% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.976,81 -11,70 -0,3% +1,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 114.424,67 -1617,68 -1,4% -18,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 935,25 -2,30 -0,2% -8,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.020,43 -28,40 -0,6% -7,4% Madrid IBEX-35 Madrid 9.076,30 -58,50 -0,6% -9,6% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.055,92 -202,19 -1,0% -11,9% Moskau RTS Moskau 1.114,75 -6,63 -0,6% -3,4% Oslo OBX Oslo 822,43 +3,20 +0,4% +10,7% Prag PX Prag 1.081,76 -7,32 -0,7% +0,3% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.514,59 -15,92 -1,0% -4,0% Warschau WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% -9,3% Wien ATX Wien 3.161,52 -36,69 -1,1% -6,5% Zürich SMI Zuerich 8.984,05 -89,98 -1,0% -4,2% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1257 -0,53% 1,1281 1,1354 -6,3% EUR/JPY 128,03 -0,68% 128,76 129,12 -5,4% EUR/CHF 1,1348 -0,35% 1,1379 1,1411 -3,1% EUR/GBP 0,8750 -0,08% 0,8759 0,8727 -1,6% USD/JPY 113,75 -0,11% 114,15 113,72 +1,0% GBP/USD 1,2862 -0,50% 1,2880 1,3010 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.383,44 -0,1% 6.415,12 6.393,43 -53,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,40 0,41 -0,03 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,11 0,12 0,07 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,84 60,19 +1,1% 0,65 +4,8% Brent/ICE 71,16 70,18 +1,4% 0,98 +12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,76 1.210,00 -0,5% -6,25 -7,6% Silber (Spot) 14,06 14,16 -0,7% -0,10 -17,0% Platin (Spot) 848,10 852,75 -0,5% -4,65 -8,8% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,2% -0,01 -20,0% ===

