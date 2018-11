AUSTIN, Texas, Nov. 12, 2018, jetzt erweiterte Berichterstellungsfunktionen, mit denen Finanzdienstleister ihr Risiko senken und die Effizienz im gesamten Unternehmen steigern können.

Mit dieser neuen Version können Kunden und Partner von Mitratech erweiterte Berichtsfunktionen nutzen, die unter anderem Folgendes umfassen:

Bestandsverwaltung

Workflow-Management

Audit-Management

Performance-Management

"DataStore expandiert weiterhin global. Als einzige auf Finanzdienstleistungen konzentrierte ECM-Lösung entwickeln wir unser Produkt ständig weiter, um die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", sagte Jason Cropper, Global Head of Product Marketing - GRC von Mitratech. "Compliance und Effizienz stehen so ziemlich auf der ganzen Linie an erster Stelle. Durch die verbesserten Berichtsfunktionen in dieser Version können unsere Kunden ihre Daten nicht nur nutzen, um intelligenter zu arbeiten, sondern auch die Transparenz und Kontrolle erhalten, die sie benötigen, um die internationalen Vorschriften in Bezug auf Datenprotokollierung und Buchführung einzuhalten."

Über 300 Finanzinstitute auf der ganzen Welt können derzeit zahlreiche Vorteile nutzen, wenn sie eine DataStore ECM-Lösung einsetzen. Dazu gehören folgende:

Steigerung der Unternehmenseffizienz: Mithilfe von Analyse-, Dashboard- und Berichtstools können Probleme entdeckt oder erkannt werden, wie das Unternehmen auf die nächste Stufe gelangen kann.

Unterstützung intelligenterer Entscheidungen: Nutzung von Berichterstattungsfunktionen in Echtzeit, um die Entscheidungsfindung und die Flexibilität Ihres Unternehmens besser zu beeinflussen.

Optimierung von Geschäftsprozessen: Identifizierung von Engpässen und Ineffizienzen.

Gewinnen von Einblicken und Sichtbarkeit: Grafische Visualisierungen liefern einfach zu interpretierende, datengesteuerte Antworten in geschäftskritischen Bereichen - wie zum Beispiel Durchsatz und ein allgemeines Bewusstsein für Inhalte und Daten.

Verbesserung der Compliance: Für Berichte verwendbare Prüfprotokolle bieten einen umfassenden Überblick über den Lebenszyklus von Dateninhalten, die für die Beantwortung behördlicher Anforderungen von entscheidender Bedeutung sind.

Mitratech baut sein weltweites Ökosystem von Kunden und Partnern, die die DataStore-Lösung in Unternehmen jeglicher Art und Standorte im Finanzsektor einsetzen, weiter aus. DataStore ist die führende ECM-Lösung für Finanzdienstleister in über 40 Ländern weltweit - von Bausparkassen im Vereinigten Königreich bis zu den größten Banken in Afrika.

Union Systems Limited, ein strategischer Partner von Mitratech in Afrika, nutzt DataStore als einen wesentlichen Baustein, um Banken auf ihrem Weg hin zur Digitalisierung zu unterstützen. Union Systems implementiert und unterstützt eine Reihe führender Finanzdienstleistungssysteme in den Bereichen Handelsfinanzierung, Kreditwesen, Geldhandel und Kernbankwesen für Kunden in ganz Afrika. Jede dieser Finanzanwendungen erzeugt ein hohes Papieraufkommen, das zur digitalen Speicherung und zum effizienten Abrufen gescannt und indiziert werden muss.

Union Systems integriert DataStore in alle geschäftskritischen Systeme und Frontline-Anwendungen, so dass Benutzer einfachen Zugriff auf alle DataStore-Dienste haben können, ohne ihre vertrauten Anwendungen zu verlassen. In ähnlicher Weise hilft der Workflow-Dienst innerhalb von DataStore bei der Verwaltung kritischer Prozesse in allen Bankabteilungen, während die erweiterten Berichtsfunktionen eine branchenweit führende Effizienz im Informationsmanagement ermöglichen.



"Dank der Partnerschaft mit Mitratech können wir mit einem internationalen, lösungsorientierten Partner zusammenarbeiten, der sich dafür engagiert, Geschäfte in Afrika zu betreiben", sagte Aonghus Geraghty, President und Chief Sales Office von Union Systems. "Für unsere Kunden gibt die Partnerschaft von Union Systems mit Mitratech den Banken das Vertrauen, dass sie einen Wechsel zur fortschrittlichsten und aktuellsten Technologie mit technischer Unterstützung bei der Implementierung und Systemintegration vor Ort durchführen. Die notwendigen Bankprozesse sind als Teil der Lösung vordefiniert, wodurch sie zu einer sofort einsatzbereiten Content-Management-Lösung auf Unternehmensebene wird."

Die Vernon Building Society ist eine in Großbritannien ansässige Bausparkasse mit Firmensitz in Stockport, die erkannt hat, dass sie sich weiterentwickeln muss. Nach 20 Jahren beschloss Vernon, dass das alte Content-Management-System des Unternehmens erneuert werden musste. Das Unternehmen suchte nach einer neuen Lösung, die die Eigenschaften und die Funktionalität einer modernen Technologie zur Verfügung stellt, um die Geschäftsprozesse zu verbessern, die Betriebseffizienz zu steigern sowie den Kundenservice und die Zufriedenheit an allen Standorten zu verbessern.

"Die Fähigkeit von DataStore, sich in unser zentrales Hypotheken- und Bankensystem zu integrieren, war der ausschlaggebende Faktor für unseren Entscheidungsprozess", sagte Manmohan Purewal, Director of IT der Vernon Building Society. "Wir brauchten eine Lösung, die es uns ermöglicht, viele unserer aktuellen Vorgänge papierlos zu machen und durch leistungsstarke digitale Verwaltungsfunktionen zu ersetzen."

Die neueste Version von DataStore ist ab sofort verfügbar und wird auf der Compliance Week Europe vom 13. bis 14. November in Amsterdam (Niederlande) vorgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.mitratech.com/.

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein bewährter globaler Technologiepartner für Mitarbeiter in Rechts- sowie Risiko- und Compliance-Abteilungen von Unternehmen, die nach den besten Möglichkeiten suchen, die Produktivität zu steigern, Kosten zu kontrollieren und Risiken zu minimieren, indem sie die organisatorische Ausrichtung verbessern, die Sichtbarkeit erhöhen und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern. Zu unseren Kunden zählen 1.200 Unternehmen aller Größen auf der ganzen Welt und wir repräsentieren fast 40 % der Fortune 500-Unternehmen und mehr als 500.000 Nutzer in über 160 Ländern.

Mit dem bewährten Portfolio aus ganzheitlichen Lösungen von Mitratech verteilen sich betriebliche Best Practices im ganzen Unternehmen, Prozesse werden standardisiert und die Zeit bis zur Amortisierung verkürzt. Indem Mitratech jede Gelegenheit nutzt, um den Fortschritt voranzutreiben und die Ergebnisse zu verbessern, hilft es Rechts- und Compliance-Teams, sich der Herausforderung zu stellen, den sich entwickelnden Bedürfnissen eines modernen, dynamischen Unternehmens gerecht zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mitratech.com .