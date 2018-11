Ergänzung zur Jøtul Group ist ein italienischer Hersteller von Heizungsprodukten für den Wohnbereich

OpenGate Capital, eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von AICO S.p.A. ("AICO"), einem italienischen Hersteller von Kaminöfen, Kaminen, Kesseln und Kochern, von Ambienta SGR, einer europäischen Private Equity-Gruppe, abgeschlossen hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, erklärte: "Ein integraler Teil unserer operativen Strategie für das volle Potential ist, den Wert der Geschäfte zu steigern, die wir durch ergänzende Übernahmen erwerben und die das Potenzial haben, neue Produkte anzubieten oder Zugang zu neuen Märkten zu verschaffen. AICO verfügt über dieses Potenzial und wir freuen uns über die Gelegenheit, mit dieser Ergänzung das steigende Wachstum von Jøtul zu erweitern."

AICO bietet eine breite Palette von Premium-Heizungsprodukten für den Wohnbereich, die energieeffizient sind und Pellets, eine erneuerbare Energiequelle, nutzen. Das Unternehmen verfügt über zwei bekannte Marken, Ravelli und Elledi, die in mehr als 40 Länder exportiert werden. Die 150 Mitarbeiter von AICO mit Sitz in Palazzolo sull'Oglio, Italien, überwachen Design, Herstellung und interne Tests, um sicherzustellen, dass alle Produkte den europäischen Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Jøtul

Jøtul ist einer der weltweit ältesten Hersteller von Öfen, Heizeinsätzen und Kaminen. Jøtul besitzt ein starkes norwegisches Erbe und verbindet seit 160 Jahren handwerkliches Können mit der Kunst, der Kälte zu trotzen. Jøtul hat seinen Hauptsitz in Fredrikstad, Norwegen, verfügt über vier bekannte Marken Jøtul, Scan, Ild und Atra und verkauft in 45 Länder weltweit. Um mehr über Jøtul zu erfahren, besuchen Sie bitte www.jotul.com.

