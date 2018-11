Von Charley Grant

NEW YORK (Dow Jones)--Im US-Biotechnologiesektor steht der größte Börsengang aller Zeiten vor der Tür. Moderna Therapeutics, eines der am stärksten im Fokus stehenden Unternehmen des Sektors, hat bei der US-Börsenausfsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eine Registrierung für einen Börsengang von bis zu 500 Millionen Dollar beantragt. Auf Basis der jüngsten Finanzierungsrunde wird das Unternehmen derzeit allerdings mit 7 Milliarden US-Dollar bewertet. Ein Börsengang könnte noch vor Jahresende stattfinden.

Moderna Therapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung basierend auf Messenger-RNA konzentriert. Die Behandlungen sind so konzipiert, dass sie Zellen dazu anregen, Proteine herzustellen, die Krankheiten verhindern oder bekämpfen. Theoretisch könnte diese Technologie genutzt werden, um Dutzende von Medikamenten und Impfstoffen herzustellen, um alles zu bekämpfen oder zu verhindern, von Krebs über das Zika-Virus bis hin zu Herzerkrankungen. Die Bewertung des Unternehmens wird auch durch die Blue-Chip-Investoren von Moderna, darunter Astrazeneca, Merck & Co. und Vertex Pharmaceuticals, angetrieben.

Doch die Bewertung könnte sich auch als zu hoch erweisen. Eine Realität bei Investitionen in Biotechnologie-Unternehmen ist, dass die meisten der Medikamenten-Kandidaten niemals den Markt erreichen. Gerade einmal zehn von 21 Programmen bei Moderna Therapeutics haben die klinische Phase erreicht. Und die meisten davon befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, so das es bis zum Verkauf von Produkten noch Jahre dauern könnte.

In den ersten neun Monaten des Jahres hat Moderna Therapeutics 360 Millionen Dollar an operativen Ausgaben verzeichnet, was sich mit dem Fortgang der klinischen Studien noch deutlich erhöhen könnte. Daher hat sich die Begeisterung der Investoren für den Biotechnologie-Sektor zuletzt deutlich abgekühlt. Der entsprechende Subindex des S&P-500 hat seit Ende August mehr als 20 Prozent eingebüßt.

Bislang ist die Finanzlage von Moderna Therapeutics allerdings weiter stark, trotz der operativen Ausgaben. Das Unternehmen verfügt über Barmittel in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar und ist schuldenfrei. Dazu kommen die laufenden Gelder der Kooperationspartner. Dies könnte die Begeisterung der Investoren für das Unternehmen weiter hoch halten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2018 12:53 ET (17:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.