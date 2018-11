Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00) gibt heute den Abschluss einer exklusiven Lizenzvereinbarung mit dem

Leiden University Medical Center (LUMC) in den Niederlanden für die weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines HA-1-spezifischen T-Zell-Rezeptors (TCRs) als Krebs-Immuntherapie bekannt.

Der T-Zell-Rezeptor, der für das sogenannte "Minor Histocompatibility Antigen" HA-1 spezifisch ist, wurde vom LUMC entwickelt und in einer klinischen Phase I-Studie bei fünf Patienten auf erste Sicherheit und Verträglichkeit getestet. Bei HA-1 handelt es sich um ein gut charakterisiertes Antigen, das in Zellen des blutbildenden Systems, bei Leukämien und Lymphomen, aber auch in verschiedenen soliden Tumoren auftritt.

Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für Klinische Entwicklung und Produktentwicklung der Medigene AG, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, diesen HA-1-T-Zellrezeptor, der bereits frühe klinische Tests absolviert hat, zu lizensieren, um das präklinische und klinische TCR-Entwicklungsprogramm von Medigene zu ergänzen. Wissenschaftler vom LUMC und von Medigene teilen bereits über viele Jahre ein gemeinschaftliches Forschungsinteresse und einen wissenschaftlichen Austausch zu HA-1 und wir freuen uns darauf, diesen weiter fortzuführen. Unsere eigenen umfangreichen Forschungen und Entwicklungen zum HA-1-Antigen bestätigen ...

