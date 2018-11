Von Thomas Gryta und Saumya Vaishampayan

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie von General Electric verliert nach den heftigen Abschlägen in den vergangenen Wochen am Montag nach Aussagen von CEO Larry Culp zum aktuellen Geschäftsumfeld weiter an Wert. Das Papier gab am Montag zeitweise um rund 10 Prozent auf 7,72 US-Dollar nach und lag damit das erste Mal seit März 2009 auf Tagessicht unter der Marke von 8 Dollar. Aktuell verliert die Aktie noch 6,5 Prozent auf 8,03 Dollar - vor drei Wochen notierte sie noch über der Marke von 12,50 Dollar.

Culp sagte in einem Interview mit CNBC, dass man sich im wichtigen Energiegeschäft zunehmend dem Tiefpunkt nähere. Damit deutete der Manager an, dass weitere Turbulenzen auf GE zukommen könnten. Der Konzern hatte Anfang Oktober wegen einer schwächer als erwarteten Entwicklung in der Kraftwerkssparte GE Power die Prognosen für Cashflow und Gewinn gesenkt.

Analysten begründeten die trübe Stimmung an der Börse damit, dass die operative Zukunft sehr schwer absehbar sei. Zwar sei im Energiegeschäft nicht alles schlecht. Es sei aber äußerst schwierig, so Credit-Suisse-Analyst John Walsh, kurzfristig einen angemessenen Tiefpunkt für den Bereich auszumachen. Man sei auch wegen der schlechten Transparenz der Fundamentaldaten und der Unsicherheit über die Verbindlichkeiten zurückhaltend.

November 12, 2018 14:33 ET (19:33 GMT)

