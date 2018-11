Der weltgrößte Zementhersteller LafargeHolcim verkauft sein Geschäft in Indonesien. Semen Indonesia wolle den Anteil von 80,6 Prozent an Holcim Indonesia übernehmen, teilte das schweizerische Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet.

Die gesamte Firma werde bei der Transaktion mit 1,75 Milliarden US-Dollar (1,55 Mrd Euro) bewertet. "Die heutige Mitteilung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele und zur Stärkung unserer Finanzkraft", sagte LagargeHolcim-Chef Jan Jenisch laut Mitteilung. Das Geschäft muss noch von mehreren Regulierungsbehörden genehmigt werden.

LafargeHolcim befindet sich auf Sparkurs. Der Konzern hatte im Frühjahr angekündigt, sich von Vermögenswerten in Höhe von mindestens zwei Milliarden Schweizer Franken (1,76 Mrd Euro) zu trennen./she/mis/jha/he

