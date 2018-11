NordLB hebt Lanxess auf 'Kaufen' - Ziel runter auf 62 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Lanxess von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber In Anbetracht der allgemeinen Börsensituation von 74 auf 62 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern sei trotz nachlassender Wachstumsdynamik im dritten Quartal weiter gut unterwegs gewesen und sollte das Ergebnisziel im Gesamtjahr 2018 auch bei zunehmendem Gegenwind erreichen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs sei der Kursrückgang in den zurückliegenden drei Monaten übertrieben ausgefallen.

Independent hebt Hochtief auf 'Kaufen' - Senkt Ziel auf 159 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Hochtief nach dem jüngsten Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 160 auf 159 Euro gesenkt. Der Baukonzern bleibe auf Kurs, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf ordentliche Quartalsergebnisse.

DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von Evonik von "Halten" auf "Kaufen" nach Quartalszahlen hochgestuft und ihren fairen Wert auf 33 Euro belassen. In einem herausfordernden konjunkturellen und industriellen Umfeld erweise sich das Portfolio des Spezialchemiekonzerns als sehr widerstandsfähig, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erachtet die Aktie als unterbewertet.

Metzler senkt Brenntag auf 'Sell' und Ziel auf 40 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Brenntag von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 40 Euro gesenkt. Eine Konjunkturabkühlung könnte das bislang erwartete Gewinnwachstum im kommenden Jahr im schlimmsten Fall komplett aufzehren, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag der Papiere des Chemikalienhändlers dürfte dann kaum aufzuholen sein.

Mainfirst hebt Fraport auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 72 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Fraport von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Johannes Braun sieht in einer am Montag vorliegenden Studie aber aktuell kaum Kurstreiber und senkte sein Kursziel von 75 auf 72 Euro. Nach dem Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf sei wohl ein Boden gefunden und aus Bewertungssicht eine neutrale Einschätzung angebracht, zumal sich die Trends im Einzelhandel des Flughafenbetreibers stabilisierten.

Hauck & Aufhäuser senkt SLM auf 'Sell' und Ziel auf 7,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat SLM Solutions von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 33,00 auf 7,50 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Gewinnwarnung, dem angekündigten Weggang des Finanzvorstands und angesichts der bereits vakanten Stelle des Unternehmenschefs drohten den langfristigen Zielen und der Strategie des Herstellers von 3D-Druckern gravierende Änderungen, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Jahre - und sehe auch dem jüngsten Kursrutsch noch weiteres Abwärtspotenzial.

Baader Bank hebt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat CTS Eventim nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 40 Euro gesenkt. Der Ticketanbieter und Konzertveranstalter dürfte für das dritte Quartal starke Zahlen ausweisen und positive Hinweise für den Jahresschluss geben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen, weil Zukäufe vorerst an der Marge zehren dürften. Das aus dem neuen Kursziel abgeleitete Potenzial reiche aber nun für eine Kaufempfehlung.

Credit Suisse senkt Ziel für General Electric - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für General Electric von 12 auf 10 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsmodell sei zwar nicht gescheitert, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst sieht er aber weiter viele Probleme für den US-Konzern.

JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 266 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 270 auf 266 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte seine Absatzerwartungen für iPhones in einer am Montag vorliegenden Studie nach unten an. Der Experte begründete dies mit skeptischeren Konjunkturerwartungen für die Schwellenländer und einem höheren US-Dollar, der die Geräte verteuere.

SocGen senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 22,80 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Gewinnwarnung von 27,40 auf 22,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Industriekonzern gekürzt und trage damit der zweiten Senkung des operativen Ergebnisziels (Ebit) seit dem Sommer Rechnung, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem die zuständigen EU-Behörden die Entscheidung über das geplante Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel bis März 2019 verschoben hätten, fehle es zunächst an Treibern für die Aktie. Gleichzeitig sollte diese aber von der anstehenden Konzernaufspaltung profitieren, die den Konglomeratsabschlag reduzieren sollte.

