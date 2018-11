Bülach, Schweiz / Trezzano sul Naviglio, Italien (ots) -

Vetropack, ein führendes Schweizer Unternehmen in der europäischen

Glasverpackungsindustrie, hat den Kaufvorvertrag für ein Grundstück

im italienischen Boffalora sopra Ticino unterzeichnet. Dort wird ein

neues, modernes Glaswerk entstehen, das bis Ende 2021 das bestehende

Werk in Trezzano ablösen soll. Vetropack wird in diesen drei Jahren

rund EUR 200 Millionen investieren.



Die Vetropack-Gruppe betreibt acht Glaswerke in der Schweiz, in

Österreich, Tschechien, Kroatien, in der Slowakei, in der Ukraine und

in Italien. Vetropack Italia, die jüngste Tochtergesellschaft, wurde

2015 Teil der Gruppe und hat ihren Sitz in Trezzano sul Naviglio. Das

Werk kann jedoch in der Zukunft den hohen technischen Ansprüchen, der

steigenden Nachfrage und den geplanten Wachstumszielen nicht mehr

genügen. «Deshalb haben wir entschieden, die bestehende Anlage am

Lebensende ihrer Schmelzwannen 2021 nicht mehr zu erneuern, zumal die

Grösse des Areals einen weiteren Ausbau nicht zulässt. Wir haben in

der Nähe einen grösseren Standort für einen Neubau gesucht», sagt

Johann Reiter, CEO der Vetropack-Gruppe. «Gefunden haben wir ihn im

Industriegebiet von Boffalora sopra Ticino.» Es handelt sich um eine

ehemalige Papiermühle und ist im Besitz von RDM Group. Das Glaswerk

in Trezzano wird nach dem Produktionsbeginn in Boffalora sopra Ticino

geschlossen. Die bestehende Belegschaft wird in das moderne Glaswerk

transferiert.



«Der Aufbau eines völlig neuen Vetropack-Standorts in Italien ist

für die Strategie der Gruppe von zentraler Bedeutung. Die

italienischen Märkte spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung

unseres zukünftigen Erfolgs», erklärt Claude R. Cornaz,

Verwaltungsratspräsident der Vetropack Holding. «Mit diesem

einzigartigen Projekt stellen wir die kontinuierliche Verbesserung

der Effizienz und Qualität unserer Produktion sicher. Durch

hochgradig kundenspezifisches Verpackungsglas und effiziente

Serienproduktionen können wir sowohl unsere bestehenden als auch

zukünftige Kunden optimal bedienen.»



Der erste Spatenstich für das neue Vetropack-Glaswerk ist für Ende

2019 geplant, die Eröffnung soll dann Ende 2021 folgen. Vetropack

wird in diesen drei Jahren rund EUR 200 Millionen investieren.



Vetropack-Gruppe



Die Vetropack-Gruppe gehört zu den führenden

Verpackungsglasherstellern für die Getränke- und

Lebensmittelindustrie in Europa mit Führungssitz in Bülach (Schweiz).

Sie verfügt über modernste Produktionswerke sowie Verkaufs- und

Vertriebsbüros in der Schweiz, in Österreich, in Tschechien, in der

Slowakei, in Kroatien, in der Ukraine und in Italien. Die Gruppe, die

ihren Nettoumsatz 2017 um 5,0 Prozent auf CHF 631.5 Mio. gesteigert

und über fünf Milliarden Glasverpackungen verkauft hat, beschäftigt

mehr als 3200 Mitarbeitende. Die Vetropack-Gruppe ist ein

eigenständiges Familienunternehmen und notiert an der SIX Swiss

Exchange (Vetropack Holding AG, VET).



