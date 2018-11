Der vor allem für seine Frühstücksflocken bekannte US-Lebensmittelkonzern Kellogg prüft den Verkauf seiner Sparte für Kekse und Frucht-Snacks. Das Unternehmen kündigte am Montag an, sein Nordamerika-Geschäft neu aufzustellen. Kellogg will sich künftig auf das Hauptgeschäft mit Frühstücks- und Tiefkühlkost konzentrieren, das nach Angaben des Konzerns den weit überwiegenden Teil des Umsatzes ausmacht und künftig gebündelt werden soll. Die Bereiche, die möglicherweise veräußert werden, hätten es deshalb intern schwer, um Ressourcen und Investitionen zu konkurrieren, begründete Kellogg-Chef Steve Cahillane die Entscheidung./hbr/DP/he

ISIN US4878361082

AXC0269 2018-11-12/22:50