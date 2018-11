FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend. Der Markt habe mit der negativen Entwicklung an der Wall Street zwar noch etwas unter Druck gestanden, sich insgesamt aber recht gut gehalten, so der Teilnehmer. Bei den Einzelwerten wurde die Cancom-Aktie 1,5 Prozent höher getaxt. Die Commerzbank soll die Aktie auf "Buy" von zuvor "Hold" nach oben genommen haben, so der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.310 11.325 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 12, 2018

