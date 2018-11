Die großen kanadischen Cannabis-Aktien mussten einen Rückschlag hinnehmen. Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) hatte in seiner ersten Handelswoche an der New Yorker Börse einen fürchterlichen Start. Canopy Growth (WKN:A140QA) verlor in der vorvergangenen Woche über 25 % seiner Marktkapitalisierung. Aber es gibt eine neue Cannabis-Aktie, an der das Unwetter vorübergezogen ist. Die Performance dieser Aktie schlägt die von Aurora, Canopy und fast jeder anderen Cannabis-Aktie in diesem Jahr. Um welche handelt es sich also? Origin House (WKN:A2DH0P). Die Aktie wurde ab dem 22. Oktober am Canadian Stock Exchange (CSE) und im Freiverkehr in den USA gehandelt. Nur ist Origin House allerdings nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...