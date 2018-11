Medieninformation

Datacolor im Geschäftsjahr 2017/18

Umsatz weiter gesteigert und massgeblich in die Zukunft investiert - Dividende von CHF 15 je Aktie vorgeschlagen

Im Geschäftsjahr 2017/18 hat Datacolor das Wachstum fortgesetzt und den Umsatz um 11% auf USD 81,1 Mio. (Geschäftsjahr 2016/17: USD 72,8 Mio.) gesteigert, in Lokalwährung betrug die Zunahme 8%. Die Datacolor erzielte eine hohe Bruttogewinnmarge von 65,3% (67,1%). Aufgrund von zahlreichen Produktlancierungen und zwei Grossaufträgen mit tieferen Margen nahm das operative Ergebnis EBITDA leicht ab auf USD 8,4 Mio. (USD 8,9 Mio.) und die EBITDA-Marge auf 10,3% (12,2%). Das EBIT von USD 6,2 Mio. (USD 6,4 Mio.) und die EBIT-Marge von 7,6% (8,8%) waren ebenfalls leicht rückläufig. Der Reingewinn lag beeinflusst von einem tieferen Finanzergebnis mit USD 4,1 Mio. (USD 6,8 Mio.) unter dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie betrug im Berichtsjahr USD 25,29 (USD 42,78). Weiterhin verfügte Datacolor am Bilanzstichtag über eine hohe Nettoliquidität, inklusive Finanzanlagen, von USD 40,6 Mio. (30. September 2017: USD 38,2 Mio.) und eine solide Eigenkapitalquote von wiederum 63%.

Grösster Einzelauftrag der Firmengeschichte und starkes Wachstum in allen Regionen

Datacolor ist ein international führendes Unternehmen für einfach bedienbare, digitale Farbmanagementlösungen. Im Berichtsjahr wurde die starke Marktposition mit der Lancierung neuer, innovativer Lösungen und mit kundenorientierten, globalen Vertriebs- und Serviceorganisation erneut ausgebaut. Etwas mehr als ein Drittel (2016/17: 38%) des Umsatzes erzielte Datacolor in der Region Asien-Pazifik. Ein weiteres Drittel (35%) stammte aus Europa, und der Umsatz mit Kunden in Nord- und Südamerika nahm aufgrund von zwei Grossaufträgen in Nordamerika von 27% auf 32% zu. Datacolor hat im bisher grössten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte in sämtlichen Filialen des grössten US-Handelsunternehmens komplette Systeme zur präzisen Farbabstimmung installiert und von einem der bedeutendsten Nordamerika-Farbenproduzenten einen ausserordentlich grossen Auftrag für Farbmesssysteme erhalten.

Technologisch führend mit innovativen Lösungen

Im Geschäftsjahr 2017/18 lancierte Datacolor wiederum mehrere innovative und technologisch führende Lösungen für ein effizientes und präzises Farbmanagement:

Die neuste Version der Farbrezeptiersoftware Match Pigment 4.0 ermöglicht es mit der innovativen SmartMatch-Technologie Farbprofis in der Farben-, Lack- und Kunststoffproduktion jede gewünschte Farbe effizient, schnell und präzise zu ermitteln. Die intelligente Farbrezeptierung von Match Pigment 4.0 reduziert die Zahl physischer Abstimmungen und erhöht die Trefferquote bei Erstrezepten um bis zu 80%. Der optimierte Workflow und die benutzerfreundlichen Steuerungsschnittstellen lassen eine Steigerung der Produktivität um bis zu 50% erzielen.

ColorReader, ein hochpräzises, kostengünstiges Farbmessgerät für die Hosentasche, ergänzt das professionelle Farbabgleichgerät ColorReaderPRO. Color Reader ist ein extrem kompaktes Instrument, das über Bluetooth mit einem Smartphone-App zur Farbauswertung verbunden werden kann. Mit ColorReader lassen sich auf beliebigen Vorlagen in Sekundenschnelle Farben professionell messen und in Verbindung mit dem ColorReader-App exakt festlegen.

Mit SpectraVision bietet Datacolor ein innovatives Farbmesssystem an, mit dem Farben auf bisher nicht messbaren Materialien einschliesslich mehrfarbiger Drucke und Verzierungen sowie gemusterten Stoffen und Spitzen gemessen und digital kommuniziert werden können. SpectraVision verkürzt die Zeitspanne von der ersten Konzeptskizze bis zum fertigen Produkt beim Kunden bis zu 50%. Damit ist SpectraVision insbesondere auch für international tätige Handelsketten attraktiv, für die eine schnelle Reaktion auf neueste Mode und Markttrends ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bedeutet.

Weiter hat Datacolor auch im Berichtsjahr wieder mehrere Upgrades für die erfolgreichen Farbmesssoftware-Angebote Paint, Match Textile, Match Pigment und Tools bereitgestellt, die mit über 120 neuen Funktionen die höchsten Kundenanforderungen erfüllen.

Solide Finanzierungsstruktur

Am 30. September 2018 beliefen sich die liquiden Mittel und Finanzanlagen auf USD 40,6 Mio. (USD 38,2 Mio.), entsprechend 58% (56%) der Bilanzsumme von USD 70,4 Mio. (USD 68,1 Mio.). Das konsolidierte Eigenkapital nahm auf USD 44,1 Mio. (USD 42,2 Mio.) zu.

Datacolor AG

Die Datacolor AG (Holdinggesellschaft für Datacolor-Beteiligungen) verzeichnete im Geschäftsjahr 2017/18 einen Gewinnrückgang auf CHF 1,4 Mio. (CHF 3,3 Mio.). Im Ergebnis sind die im statutarischen Abschluss ausgewiesenen Beteiligungserträge von CHF 2,0 Mio. (CHF 4,0 Mio.) enthalten. Nach Ausschüttung einer Dividende von CHF 2,4 Mio. (entsprechend 35% des Jahresgewinns 2016/17) verfügte die Datacolor AG am 30. September 2018 über ein zum Vorjahr unverändertes Eigenkapital von CHF 17,0 Mio.

Weiterer Ausbau der Organisation zur Unterstützung des langfristigen Wachstums

Im Geschäftsjahr 2017/18 hat Datacolor die Rekrutierung neuer Mitarbeitender in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Support sowie Forschung und Entwicklung noch einmal intensiviert. Im Rahmen der Umsetzung der Wachstumsstrategie nahm die durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 382 auf 417 zu. Der Einführungsprozess für neue Mitarbeitende, die interne Weiterbildung und die Massnahmen zur Förderung des Engagements wurden digitalisiert und weiter optimiert.

Veränderungen im Management

Am 7. Dezember 2017 ist Dr. Jvo Grundler von der Generalversammlung als neues Mitglied in den Verwaltungsrat der Datacolor AG gewählt worden. Er löste Dr. Peter Beglinger ab, der sich seit 1992 verdankendswert dem Verwaltungsrat engagiert hatte. Am 1. November 2018 anfangs des neuen Geschäftsjahrs 2018/19 hat Philipp Hediger die Funktion als CFO der Datacolor von der bisherigen Verantwortlichen, Annet van der Laan, übernommen.

Ausblick

Die Datacolor konzentriert sich im Geschäftsjahr 2018/19 auf die Vermarktung ihres erfolgreichen Produktportfolios und die Lancierung von weiteren, neuen und innovativen Farbmess- und Farbrezeptierinstrumenten. Dabei wird ohne neue Grossaufträge ein Umsatz im Rahmen bis leicht unter dem Geschäftsjahr 2017/18 bei gehaltenen Margen angestrebt. Voraussetzung ist, dass die Weltwirtschaft nicht durch protektionistische Massnahmen und politische Auseinandersetzungen weiter verunsichert wird. Bei der Erreichung dieser anspruchsvollen Zielsetzung kann Datacolor auch auf sehr engagierte Mitarbeiter sowie eine eigene, auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete, weltweite Verkaufs- und Supportorganisation zählen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2017/18 ist verfügbar unter:

https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen (https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen)

Luzern, 13. November 2018

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner www.datacolor.com (http://www.datacolor.com) Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern Finanztermine 5. Dezember 2018 Generalversammlung 2017/18 6. Mai 2019 Publikation Halbjahresbericht 2018/19 24. Oktober 2019 Publikation Eckdaten 2018/19 15. November 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018/19 5. Dezember 2019 Generalversammlung 2018/19

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 45 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.datacolor.com (http://www.datacolor.com).