Q3 2018: HelloFresh weiter auf Wachstumskurs Q3 2018: HelloFresh weiter auf Wachstumskurs Marktführer für Kochboxen bestätigt positive fürs Gesamtjahr - Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 39,5% auf EUR 302,2 Mio. gesteigert (währungsbereinigt um 41,1% von Q3 2017: EUR 216,7 Mio.) - Nachhaltige Ausweitung der Deckungsbeitragsmarge auf 25,9% (Q3 2017: 23,2%) - Segment International erwirtschaftet zweites Quartal mit positivem AEBITDA in Folge und ist auf Kurs, die Gewinnschwelle auch im Gesamtjahr zu überschreiten - Erfolgreicher Start der im August angekündigten strategischen Maßnahmen in den USA fördert anhaltend starkes Wachstum - Gesamtjahresprognose bestätigt: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 32% - 37% und Deckungsbeitragsmarge von über 25% im Gesamtjahr 2018 Berlin, 13. November 2018 - HelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat sein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt und ist mit einer hervorragenden Entwicklung im September in das vierte Quartal 2018 gestartet. Während der traditionell ruhigeren Sommermonate hat HelloFresh bis zum 30. September 2018 insgesamt 46,5 Mio. Mahlzeiten (Q3 2017: 33,7) an 1,84 Mio. aktive Kunden ausgeliefert (Q3 2017: 1,28 Mio.). Der Konzernumsatz stieg im Vorjahresvergleich um 39,5% auf EUR 302,2 Mio. (währungsbereinigt um 41,1% von Q3 2017: EUR 216,7 Mio). Zugleich hat HelloFresh die Deckungsbeitragsmarge gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 25,9% (Q3 2017: 23,2%) ausgeweitet. "Unser drittes Quartal wird erfahrungsgemäß von starken saisonalen Effekten geprägt. Umso zufriedener sind wir deshalb mit den hervorragenden Ergebnissen, die wir erwirtschaften konnten", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer der HelloFresh SE. "Unsere im Sommer angekündigten, langfristig ausgerichteten strategischen Maßnahmen haben uns bereits im September ein starkes Momentum geboten. Für das kommende Quartal erwarten wir einen entsprechend signifikanten Wachstumsschub." Im Segment International ist HelloFresh im dritten Quartal 2018 profitabel gewachsen und hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 54,5% gesteigert. Damit ist das Segment auf Kurs, auch im Gesamtjahr 2018 die Profitabilität auf AEBITDA-Basis zu erreichen. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 29,5% im US-Segment hat das Unternehmen seine Marktführerschaft in den USA im dritten Quartal 2018 weiter ausgebaut. Wie im Zuge der Quartalsberichterstattung im August angekündigt, hat HelloFresh gezielte Investitionen getätigt, die das langfristig Wachstum weiter fördern sollen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die erfolgreiche Einführung der 3-Marken-Strategie in den USA, die den für HelloFresh erreichbaren Kundenstamm signifikant vergrößern wird. Möglich wurden die zusätzlichen Wachstumsinvestitionen durch eine starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2018, das von überplanmäßig hohen operativen Margen und dem Ausbau der globalen Marktführerschaft geprägt war. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Entwicklung im laufenden Jahr sowohl in den USA, als auch im Segment International, erwartet HelloFresh für das Gesamtjahr 2018 weiterhin ein währungsbereinigtes Wachstum der Gruppenumsätze von 32% - 37% sowie eine Deckungsbeitragsmarge von über 25%. Wichtige Etappenziele im ersten Jahr nach dem Börsengang erreicht Ein Jahr nach der Börsennotierung am 2. November 2017, hat HelloFresh alle zu dem Zeitpunkt kommunizierten Ziele vollständig erreicht. Die angestrebte AEBITDA-Gewinnschwelle hat HelloFresh im Segment International sechs Monate früher als geplant erreicht - erstmalig im zweiten Quartal 2018. Zudem steigerte HelloFresh die Deckungsbeitragsmarge bereits im zweiten Quartal 2018 - und damit deutlich früher als vorgesehen - auf über 28%. Bereits Anfang 2018 hat sich HelloFresh sowohl in den USA als auch weltweit als klarer Marktführer durchgesetzt. Mit der Übernahme von Green Chef und Chefs Plate hat das Unternehmen attraktive Gelegenheiten für Akquisitionen genutzt und die Führungsposition in Nordamerika noch weiter ausgebaut. HelloFresh ist seit dem erfolgreichen Start in Neuseeland im Oktober, in mittlerweile elf Märkten weltweit tätig. Ausgewählte Leistungskennzahlen Gruppe Q3 2018 Q3 2017 Y-o-Y in % Aktive Kunden in Mio. 1,84 1,28 43,7% Anzahl Bestellungen in Mio. 6,34 4,63 36,9% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 46,5 33,7 38,2% Umsatz in Mio. EUR 302,2 216,7 39,5% Währungsbereinigter Umsatz in Mio. EUR 305,9 216,7 41,1% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 78,1 50,3 55,5% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 25,9% 23,2% 2,7 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (26,0) (17,4) (49,4%) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (8,6%) (8,0%) (0,6 Pp) USA Q3 2018 Q3 2017 Y-o-Y in % Aktive Kunden in Mio. 1,05 0,79 33,3% Anzahl Bestellungen in Mio. 3,42 2,64 29,6% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 22,4 17,9 25,3% Umsatz in Mio. EUR 170,1 131,1 29,7% Währungsbereinigter Umsatz in Mio. EUR 169,8 131,1 29,5% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 43,9 31,4 39,8% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 25,8% 24,0% 1,9 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (18,2) (8,5) (113,0%) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (10,7%) (6,5%) (4,2 Pp) International Q3 2018 Q3 2017 Y-o-Y in % Aktive Kunden in Mio. 0,78 0,49 60,1% Anzahl Bestellungen in Mio. 2,93 2,01 45,8% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 24,1 15,8 52,8% Umsatz in Mio. EUR 132,3 85,6 54,5% Währungsbereinigter Umsatz in Mio. EUR 136,1 85,6 59,0% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 35,1 19,5 80,1% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 26,5% 22,8% 3,8 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 1,6 (4,3) 137,2% Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 1,2% (5,0%) 6,2 Pp **Ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsprogramme; alle Leistungskennzahlen inklusive Green Chef Pressekontakt +49 (0) 160 98 082 688 Eva Switala es@hellofresh.com Global Head of PR www.hellofreshgroup.com HelloFresh SE Über HelloFresh HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada und Neuseeland. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. September 2018 46,5 Millionen Mahlzeiten an 1,84 Millionen aktive Kunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney, Toronto und Auckland.