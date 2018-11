CEWE bestätigt nach solidem 3. Quartal sämtliche Jahresziele DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen CEWE bestätigt nach solidem 3. Quartal sämtliche Jahresziele 13.11.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEWE bestätigt nach solidem 3. Quartal sämtliche Jahresziele - Gruppenumsatz steigt um 5,3% auf 137,2 Mio. Euro (Q3 2017: 130,3 Mio. Euro) - Trend zu höherwertigen Fotoprodukten setzt sich fort: Umsatz pro Foto steigt um 8,0% auf 19,55 Cent - CEWE bestens für das Weihnachtsgeschäft gerüstet: CEWE FOTOBUCH, CEWE KALENDER und weitere Fotoprodukte zunehmend als Weihnachtsgeschenke genutzt - Saisonverschiebung hält an: 4. Quartal soll erneut komplettes Ziel-EBIT erwirtschaften Oldenburg, 13. November 2018. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) bestätigt vor dem Hintergrund der soliden Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal die Ertragsprognose für 2018: Der Gruppenumsatz stieg im dritten Quartal um 6,9 Mio. Euro auf 137,2 Mio. Euro, das EBIT lag mit 1,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (Q3 2017: 3,6 Mio. Euro). "In den ersten drei Quartalen haben wir uns nicht nur auf die fortgesetzte Saisonverschiebung in das vierte Quartal hervorragend eingestellt. Parallel konnten wir die erwarteten Integrations-Belastungen aus den Akquisitionen sowie Kostensteigerungen im Kommerziellen Online-Druck gut verarbeiten. Mit der positiven Entwicklung insbesondere im Fotofinishing haben wir im 3. Quartal 2018 das Fundament gelegt, um unsere Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. Für die erwartete Auftragsspitze im vierten Quartal sind wir bestens gerüstet", betont CEO Dr. Christian Friege. Das Management erwartet, dass CEWE - wie in den Vorjahren - erneut im vierten Quartal wachsen und sämtliche Zielwerte erreichen wird. In den vergangenen Jahren hat das vierte Quartal immer stärker an Bedeutung für das Unternehmensergebnis im Gesamtjahr gewonnen. Auch im laufenden Geschäftsjahr soll der geplante Jahresertrag im vierten Quartal erwirtschaftet werden: Seit zwölf Jahren steigt von Jahr zu Jahr der Ergebnisbeitrag des wichtigen Weihnachtsquartals. Insgesamt soll 2018 bei einem auf 630 bis 665 Mio. Euro gestiegenen Konzern-Umsatz das EBIT zwischen 48 und 54 Mio. Euro erreichen. Das EBT soll im Geschäftsjahr 2018 zwischen 47,5 Mio. Euro und 53,5 Mio. Euro liegen und das Nachsteuerergebnis zwischen 33 Mio. Euro und 37 Mio. Euro. Fotofinishing: Umsatzsteigerung und deutliches Wachstum des Umsatzes pro Foto Das vom ungewöhnlich heißen und langen Sommer belastete Stammgeschäft wurde durch die Cheerz-Akquisition mehr als ausgeglichen. Insgesamt erzielte das Fotofinishing im 3. Quartal einen Umsatz von 100,4 Mio. Euro und damit eine Steigerung von 4,3% gegenüber dem Vorjahr (Q3 2017: 96,3 Mio. Euro). Eine starke Volumenentwicklung zeigten die Markenprodukte CEWE WANDBILDER und CEWE KALENDER, während die Zahl der CEWE FOTOBUCH Exemplare mit 1,32 Mio. Stück aufgrund der bestellunfreundlichen Wetterbedingungen und der fortgesetzten Saisonverschiebung ins vierte Quartal etwas niedriger lag als im Vorjahr (Q3 2017: 1,36 Mio. Stück). Die Saisonverschiebung führte neben dem noch (geplant) negativen Ergebnisbeitrag von Cheerz dazu, dass das erreichte Fotofinishing-EBIT von 3,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert lag (Q3 2017: 4,1 Mio. Euro). Unverändert setzte sich der Trend zu hochwertigen Fotoprodukten fort: Der Umsatz pro Foto stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 8,0% auf 19,55 Cent (Q3 2017: 18,11 Cent). Kommerzieller Online-Druck wächst durch Akquisition von LASERLINE deutlich Mit 23,9 Mio. Euro stieg der Umsatz im Kommerziellen Online-Druck um 18,2% (Q3 2017: 20,2 Mio. Euro) vor allem aufgrund der Akquisition von LASERLINE. Trotz des weiterhin Brexit-induzierten Rückgangs im Geschäft in Großbritannien und dem anhaltend starken Preisdruck im Inlandswettbewerb verzeichnete der Geschäftsbereich auch organisch ein leichtes Umsatzplus. Inklusive des erwartet negativen EBIT-Beitrags von LASERLINE verzeichnete das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck im dritten Quartal ein negatives EBIT von -0,9 Mio. Euro (Q3 2017: 0,4 Mio. Euro). Neben den Integrationskosten für LASERLINE belasteten höhere Papierpreise auf der Wareneinsatzseite sowie gestiegene Personalkosten das Ergebnis. Ab 2019 soll LASERLINE positiv zum EBIT der Gruppe beitragen. Fokussierung auf Fotofinishing-Produkte reduziert Hardware-Umsätze im Einzelhandel Im Einzelhandel setzt CEWE neben der Fokussierung auf Fotofinishing-Produkte weiter auf hochwertige, margenstarke Premium-Kameras und verzichtet dabei bewusst auf margenschwache Hardware-Umsätze. Aus diesem Grund war im dritten Quartal im Einzelhandel ein Umsatzrückgang auf 11,8 Mio. Euro zu verzeichnen (Q3 2017: 13,0 Mio. Euro). Trotz des niedrigeren Umsatzes lag das EBIT aufgrund der Margenfokussierung mit -0,1 Mio. Euro exakt auf Vorjahresniveau. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der im Einzelhandel erzielte Umsatz mit Fotofinishing-Produkten im Geschäftsfeld Fotofinishing ausgewiesen wird. Starkes Weihnachtsgeschäft im 4. Quartal erwartet Traditionell ist das 4. Quartal entscheidend für das Unternehmensergebnis. "Unsere hochwertigen Fotoprodukte - insbesondere das CEWE FOTOBUCH und der CEWE KALENDER - sind ein ideales, ganz persönliches Weihnachtsgeschenk. Wir rechnen daher auch in diesem Jahr wieder mit einem starken Weihnachtsgeschäft, das dazu führen wird, dass wir alle Unternehmensziele erreichen", so Dr. Christian Friege. Der Verlauf des Oktobers stimme ihn optimistisch. 54,8% Eigenkapitalquote, ROCE liegt bei 15,1% Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2018 bei sehr soliden 54,8% (30.09.2017: 57,0%). Der Return on Capital Employed (ROCE) als Kennzahl der Kapitalrentabilität verringerte sich seit dem 30. September 2017 von 19,3% auf noch immer sehr ordentliche 15,1% zum saisonal bedingten Tiefpunkt. Dabei haben vor allem die Zukäufe von Saxopark, Cheerz und LASERLINE das Capital Employed ansteigen lassen und zur ROCE-Reduzierung geführt. CFO Dr. Olaf Holzkämper: "Unsere solide Finanzsituation und die hohe Ertragskraft ermöglichen es uns auch in Zukunft, unsere Geschäftsfelder weiter zu entwickeln. Davon profitieren unsere Mitarbeiter, Kunden und nicht zuletzt unsere Aktionäre, denen wir auch künftig steigende Dividenden bieten möchten." CEWE zeigt innovative Technologien auf der photokina Einige Lösungen für innovative Weiterentwicklungen stellte CEWE Ende September auf der Messe photokina in Köln vor. Das Unternehmen zeigte unter anderem "hexxas" - sechseckige Fotokacheln, die sich per Magnetbefestigung beliebig an der Wand befestigen lassen. Ein weiteres großes Thema waren ,Smart Solutions' von CEWE für seine Kunden. Beim "CEWE FOTOBUCH auf Kommando" handelt es sich beispielsweise um ein Assistenzsystem bei der Erstellung eines Buches, das unterschiedliche Technologien wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstliche Intelligenz zukünftig zum Einsatz bringen wird. Für die Technologie der Einband-Veredelung beim CEWE FOTOBUCH erhielt das Unternehmen im Rahmen der Messe zudem den renommierten TIPA World Award als "Best Photo Print Service Worldwide". Zuvor war auch das CEWE FOTOBUCH pure mit dem bekannten EISA Award als "Best Product 2018/2019" ausgezeichnet worden. Ergebnisse nach Geschäftsfeldern im dritten Quartal und ersten neun Monaten 2018 CEWE Einheit Q3 2017 Q3 2018 Q1-3 Q1-3 2017 2018 (1) Fotofinishing Fotos Mio. 531,7 513,7 1.393,5 1.412,0 Stck. CEWE FOTOBUCH Tsd. 1.361,1 1.322,7 3.640,2 3.691,7 Stck. Umsatz Mio. 96,3 100,4 264,0 280,8 Euro EBIT Mio. 4,1 3,1 5,7 3,5 Euro Effekte aus Mio. -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 Kaufpreisallokationen Euro Erlös Grundstück Dänemark Mio. - - 0,5 - Euro Erlös Standort Nürnberg Mio. - 1,2 - 1,2 Euro Sonderkosten Mio. - -1,3 - -1,3 Messeauftritt photokina Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 4,2 3,3 5,5 3,9 Euro (2) Einzelhandel Umsatz Mio. 13,0 11,8 38,0 35,1 Euro EBIT Mio. -0,1 -0,1 -0,4 -0,8 Euro (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. 20,2 23,9 60,7 73,0 Euro EBIT Mio. 0,4 -0,9 0,2 -3,0 Euro Effekte aus Mio. -0,1 -0,1 -0,5 -0,5 Kaufpreisallokationen Euro Integrationskosten Mio. - -0,3 - -0,8 LASERLINE Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 0,5 -0,4 0,7 -1,7 Euro (4) Sonstiges Umsatz Mio. 0,8 1,0 2,2 2,8 Euro EBIT Mio. -0,9 -0,7 -2,3 -1,7 Euro Effekte aus Mio. -0,1 - -0,3 - Kaufpreisallokationen Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. -0,7 -0,7 -1,8 -1,7 Euro CEWE Konzern Einheit Q3 2017 Q3 2018 Q1-3 Q1-3 2017 2018 Umsatz Mio. 130,3 137,2 364,9 391,7 Euro EBIT Mio. 3,6 1,4 3,2 -1,9 Euro Sondereffekte Mio. -0,4 -0,7 -0,7 -1,7 Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 4,0 2,1 3,9 -0,2 Euro EBT Mio. 3,8 1,2 3,4 -2,2 Euro Ergebnis nach Steuern Mio. 2,5 1,0 2,1 -1,5 Euro Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations) Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , deindesign.de , cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de , laserline.de Finanzterminkalender: (soweit terminiert) 26.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018 04./05.12.2018 Roadshow Zürich/Genf mit Baader Bank AG 11.12.2018 Roadshow Paris mit ODDO BHF 12.12.2018 ESN Konferenz, London 10.02.2019 ODDO Forum, Lyon 28.03.2019 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt 28.03.2019 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 03.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. 