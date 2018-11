Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe bestätigt nach gutem dritten Quartal ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe bestätigt nach gutem dritten Quartal ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 13.11.2018 / 07:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aareal Bank Gruppe bestätigt nach gutem dritten Quartal ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr - Konzernbetriebsergebnis im dritten Quartal bei 70 Mio. EUR (Q2/2018: 62 Mio. EUR; Q3/2017: 82 Mio. EUR) - Angehobene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt: Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. EUR erwartet - Zinsüberschuss auf solidem Niveau, Abgangsergebnis marktgetrieben weiterhin deutlich unter Vorjahr - Provisionsüberschuss legt im Vorjahresvergleich erneut zu - Verwaltungsaufwand deutlich unter Vorjahresniveau - Neugeschäft mit 6,1 Mrd. EUR nach neun Monaten über Vorjahreszeitraum, Neugeschäftsziel für das Gesamtjahr auf 8 bis 9 Mrd. EUR angehoben Wiesbaden, 13. November 2018 - Die Aareal Bank Gruppe bleibt im laufenden Geschäftsjahr auf Kurs und hat im dritten Quartal 2018 erneut ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Das Konzernbetriebsergebnis belief sich im dritten Quartal auf 70 Mio. EUR, nach 62 Mio. EUR im zweiten Quartal und 82 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Damit erreichte die Aareal Bank in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 199 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 262 Mio. EUR inklusive eines positiven Sondereffekts in Höhe von 50 Mio. EUR). Das den Stammaktionären der Aareal Bank zugeordnete Konzernergebnis belief sich im dritten Quartal 2018 auf 41 Mio. EUR (Q3/2017: 47 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 117 Mio. EUR (9M/2017: 147 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 0,70 EUR und nach neun Monaten 1,97 EUR, nach 0,78 EUR bzw. 2,46 EUR im jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den wichtigsten Ertragsgrößen der Aareal Bank Gruppe setzten sich die Entwicklungen der vergangenen Quartale in einem weiterhin herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld auch von Juli bis September fort. Der Zinsüberschuss lag im dritten Quartal mit 131 Mio. EUR auf einem soliden Niveau und in einer ähnlichen Größenordnung wie in den beiden vorangegangenen Quartalen. Das nach IFRS 9 separat auszuweisende Abgangsergebnis, in dem insbesondere Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen erfasst sind, belief sich auf 5 Mio. EUR (Q3/2017: 20 Mio. EUR). Es lag damit wie schon in den jeweiligen Vorquartalen dieses Jahres auf einem niedrigeren Niveau als in den Quartalen des Geschäftsjahres 2017. Insgesamt summierte sich das Abgangsergebnis in den ersten neun Monaten auf 16 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (37 Mio. EUR). Die Risikovorsorge betrug im dritten Quartal 14 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorquartals (Q2/2018: 19 Mio. EUR) und des Vorjahreszeitraums (Q3/2017: 26 Mio. EUR). Der Provisionsüberschuss verbesserte sich aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der IT-Tochtergesellschaft Aareon gegenüber dem Vorjahresquartal auf 51 Mio. EUR (Q3/2017: 48 Mio. EUR). Für die Aareal Bank Gruppe gewinnt der Provisionsüberschuss somit, wie in ihrem Zukunftsprogramm "Aareal 2020" vorgesehen, kontinuierlich an Bedeutung. Der Verwaltungsaufwand im Konzern reduzierte sich im dritten Quartal auf 107 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q3/2017: 120 Mio. EUR). Der Vollzug des im September vereinbarten Erwerbs der Düsseldorfer Hypothekenbank AG wird unverändert noch im laufenden Jahr erwartet. In diesem Fall würde noch 2018 ein positiver Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung der Düsseldorfer Hypothekenbank (negativer Goodwill) in Höhe von ca. 52 Mio. EUR anfallen. Vor diesem Hintergrund hatte die Aareal Bank ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 entsprechend angehoben: Vorausgesetzt der Erwerb wird wie geplant in 2018 vollzogen, wird ein Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. EUR erwartet. An dieser Prognose hält die Aareal Bank nach dem guten Verlauf des dritten Quartals unverändert fest. "Die Aareal Bank Gruppe ist in einem anspruchsvollen Umfeld weiterhin gut unterwegs. Wir haben im dritten Quartal mit dem angekündigten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank einmal mehr unsere Entschlossenheit unter Beweis gestellt, attraktive, Wert steigernde Opportunitäten zu nutzen. Zudem ist unser operatives Geschäft unverändert in sehr robuster Verfassung. Und nicht zuletzt kommt unsere mit "Aareal 2020" eingeleitete Transformation sehr gut voran. Wir sind damit nicht nur auf gutem Weg, unser Ergebnisziel für das laufende Jahr zu erreichen, sondern auch eine langfristig und nachhaltig positive Entwicklung der Aareal Bank Gruppe zu gewährleisten", sagte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens. Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen: Starkes Neugeschäft, Margen weiterhin im Plan Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen verzeichnete die Aareal Bank - unter Beibehaltung ihrer konservativen Kreditvergabepolitik - ein weiterhin starkes Neugeschäft. Das Volumen erreichte im dritten Quartal 1,9 Mrd. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Nach neun Monaten beläuft sich das Neugeschäft auf insgesamt 6,1 Mrd. EUR, nach 5,7 Mrd. EUR im Jahr zuvor. Das Gesamtkreditportfoliovolumen lag aufgrund des starken Neugeschäfts zum 30. September 2018 trotz des fortgesetzten planmäßigen Abschmelzens nicht-strategischer Kreditportfolios mit 26,2 Mrd. EUR annährend auf dem Niveau des Vorquartals (30. Juni 2018: 26,5 Mrd. EUR). Die durchschnittliche Bruttomarge in der Erstkreditvergabe betrug im dritten Quartal 172 Basispunkte nach Abzug von Fremdwährungskosten und lag damit auf Vorquartalsniveau. Auf Jahressicht liegen die erzielten Bruttomargen weiter im Plan. Segment Consulting/Dienstleistungen: Umsatz der Aareon wächst weiter, Einlagenvolumen im Bankgeschäft weiterhin auf einem hohen Niveau Das Betriebsergebnis im Segment Consulting/Dienstleistungen lag im abgelaufenen Quartal bei -7 Mio. EUR (Q3/2017: -7 Mio. EUR). Die Tochtergesellschaft Aareon AG entwickelte sich planmäßig. Ihr Betriebsergebnis belief sich auf 7 Mio. EUR (Q3/2017: 6 Mio. EUR), die Umsatzerlöse stiegen auf 56 Mio. EUR (Q3/2017: 51 Mio. EUR). Das Einlagenvolumen im Bankgeschäft des Segments lag im abgelaufenen Quartal bei durchschnittlich 10,4 Mrd. EUR (Q2/2018: 10,5 Mrd. EUR) und damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau wurde das Ergebnis aus dem Einlagengeschäft und damit das Segmentergebnis belastet. Die Bedeutung dieses Geschäfts geht allerdings weit über die aus den Einlagen generierte, im aktuellen Marktumfeld unter Druck stehende Zinsmarge hinaus. Die Einlagen der Wohnungswirtschaft sind für die Aareal Bank eine strategisch bedeutende, zusätzliche Refinanzierungsquelle. Erfolgreiche Refinanzierungsaktivitäten und weiterhin starke Kapitalausstattung Im dritten Quartal 2018 hat die Aareal Bank das Marktumfeld vor dem Auslaufen des EZB Ankaufprogramms für eine Reihe von erfolgreichen Emissionen genutzt. Sie platzierte in den ersten neun Monaten insgesamt 2,5 Mrd. EUR, davon Pfandbriefe in einem Volumen von 2 Mrd. EUR sowie 0,5 Mrd. EUR an Senior Unsecured Emissionen. Ihren Bestand an langfristigen Refinanzierungsmitteln hielt die Aareal Bank weiterhin auf einem hohen Niveau. Die langfristigen Refinanzierungsmittel betrugen zum 30. September 2018 21,4 Mrd. EUR (30. Juni 2018: 21,0 Mrd. EUR). Die Aareal Bank ist weiterhin sehr solide kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) lag per 30. September 2018 bei auch im internationalen Vergleich komfortablen 20,8 %. Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 32,6 %. Die unter Berücksichtigung des finalen Rahmenwerks des Baseler Ausschusses ermittelte und für die Kapitalsteuerung relevante harte Kernkapitalquote (geschätzte, sogenannte Basel IV Quote) lag bei 13,4 %. Erläuterungen zur Konzernertragslage Der Zinsüberschuss lag im dritten Quartal 2018 bei 131 Mio. EUR (Q3/2017: 144 Mio. EUR). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist insbesondere auf den Portfoliorückgang des vergangenen Jahres aufgrund des planmäßigen Abbaus von WestImmo- und Corealcredit-Portfolios zurückzuführen. Das Abgangsergebnis reduzierte sich aufgrund geringerer Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen auf 5 Mio. EUR (Q3/2017: 20 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summierte sich der Zinsüberschuss inklusive Abgangsergebnis auf 416 Mio. EUR (9M/2017: 486 Mio. EUR). Die Risikovorsorge lag mit 14 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (Q3/2017: 26 Mio. EUR). In den gesamten ersten neun Monaten betrug die Risikovorsorge damit 33 Mio. EUR (9M/2017: 53 Mio. EUR). Der Provisionsüberschuss lag mit 51 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (Q3/2018: 48 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate ergab sich insgesamt ein Provisionsüberschuss von 152 Mio. EUR (9M/2017: 145 Mio. EUR), der insbesondere durch höhere Umsatzerlöse der Aareon gesteigert werden konnte. Das Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl und aus Sicherungszusammenhängen betrug insgesamt 1 Mio. EUR (Q3/2017: 11 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate betrug das Ergebnis insgesamt -3 Mio. EUR (9M/2017: 8 Mio. EUR). Es resultiert im Wesentlichen aus Wechselkursveränderungen und Bewertungsänderungen bei Sicherungsderivaten. Der Verwaltungsaufwand im Konzern sank im dritten Quartal auf 107 Mio. EUR (Q3/2017: 120 Mio. EUR) und in den gesamten ersten neun Monaten auf 344 Mio. EUR (9M/2017: 388 Mio. EUR). Gründe für den erwarteten Rückgang des Verwaltungsaufwands sind insbesondere die ergriffenen Maßnahmen im Rahmen von "Aareal 2020". Das Sonstige betriebliche Ergebnis betrug 3 Mio. EUR (Q3/2017: 5 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten lag es bei 11 Mio. EUR (9M/2017: 64 Mio. EUR, davon 50 Mio. EUR aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen bei einer Tochtergesellschaft). Per Saldo ergab sich im dritten Quartal ein Konzernbetriebsergebnis von 70 Mio. EUR. Nach Abzug von Steuern in Höhe von 24 Mio. EUR betrug das Konzernergebnis 46 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Ergebnisses (1 Mio. EUR) sowie unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe (4 Mio. EUR) ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 41 Mio. EUR (Q3/2017: 47 Mio. EUR). Insgesamt erzielte die Aareal Bank Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernbetriebsergebnis von 199 Mio. EUR (9M/2017: 262 Mio. EUR). Nach Abzug von Steuern in Höhe von 68 Mio. EUR betrug das Konzernergebnis 131 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Ergebnisses (2 Mio. EUR) sowie unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe (12 Mio. EUR) ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 117 Mio. EUR (9M/2017: 147 Mio. EUR). Ausblick: Angehobene Ergebnisprognose bestätigt, Neugeschäftsziel erhöht Die Aareal Bank Gruppe erwartet für den restlichen Jahresverlauf keine grundlegenden Veränderungen des anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeldes. Nach dem erfolgreichen Verlauf der ersten neun Monate bestätigt sie ihre im September im Zusammenhang mit dem vereinbarten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG angehobene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018. Während sich der Zinsüberschuss planmäßig entwickelt, liegt das Abgangsergebnis - marktgetrieben - bisher sowohl deutlich unter der ursprünglichen Einschätzung als auch unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Daher wird aus heutiger Sicht die für das Gesamtjahr 2018 ursprünglich für den Zinsüberschuss inklusive des Abgangsergebnisses erwartete Bandbreite von 570 bis 610 Mio. EUR schwer zu erreichen sein. Als gegenläufiger Effekt hingegen besteht beim Verwaltungsaufwand eine hohe Wahrscheinlichkeit, leicht unter der Bandbreite von 470 bis 500 Mio. EUR auszulaufen. Die Risikovorsorge sollte in einer Bandbreite von 50 bis 80 Mio. EUR liegen. Beim Provisionsüberschuss wird ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf 215 bis 235 Mio. EUR erwartet. Die Aareal Bank geht für das laufende Jahr weiterhin von einem Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. EUR aus, einschließlich des erwarteten positiven Einmaleffekts (negativer Goodwill) von ca. 52 Mio. EUR aus dem Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank. Voraussetzung ist, dass der im September vereinbarte Erwerb wie geplant noch im laufenden Jahr vollzogen wird. Der RoE vor Steuern dürfte im laufenden Jahr bei 11,5 bis 13 Prozent und das Ergebnis je Aktie bei 3,47 bis 3,87 EUR liegen. Bereinigt um den Einmalertrag aus dem Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank erwartet die Aareal Bank einen RoE vor Steuern von 9,5 bis 11,0 Prozent. An ihrem mittelfristigen RoE-Ziel vor Steuern von rund 12 Prozent hält die Aareal Bank unverändert fest. Das Gesamtkreditportfolio im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen dürfte zum Jahresende 2018 vorbehaltlich Währungsschwankungen in einer Größenordnung zwischen 25 und 28 Mrd. EUR liegen. Für das laufende Jahr wird nunmehr ein Neugeschäftsvolumen von 8 bis 9 Mrd. EUR angestrebt - nach zuvor 7 bis 8 Mrd. EUR. Im Segment Consulting/Dienstleistungen erwartet die Aareal Bank für ihre IT-Tochter Aareon einen Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis von rund 37 bis 38 Mio. EUR. Hinweis für die Redaktionen: Der Zwischenbericht zum 30. September 2018 ist unter www.aareal-bank.com/finanzberichte abrufbar. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Die Aareal Bank Gruppe - Wesentliche Kennzahlen 01.01.-30.0- 01.01.-30.0- 9.2018 9.2017 Ergebnisgrößen Betriebsergebnis (Mio. EUR) 199 262 Konzernergebnis (Mio. EUR) 131 165 Stammaktionären zugeordnetes 117 147 Konzernergebnis (Mio. EUR) 1) Cost Income Ratio (%) 2) 41,8 41,1 Ergebnis je Stammaktie (EUR) 1) 1,97 2,46 RoE vor Steuern (%) 1) 3) 9,7 12,6 RoE nach Steuern (%) 1) 3) 6,3 7,8 30.09.2018 31.12.2017 Bilanz Immobilienfinanzierungen (Mio. EUR) 4) 25.126 25.088 Eigenkapital (Mio. EUR) 2.853 2.924 Bilanzsumme (Mio. EUR) 40.269 41.908 Aufsichtsrechtliche Kennziffern Risikogewichtete Aktiva (Mio. EUR) 10.063 11.785 Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) (%) 20,8 19,6 Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) 23,8 22,1 Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) 32,6 30,0 Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) (%) - Basel IV (geschätzt) -5) 13,4 13,4 Mitarbeiter 2.775 2.800 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 2) Nur Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen 3) Auf das Jahr hochgerechnet 4) Ohne Privatkundengeschäft von 0,6 Mrd. EUR (31. Dezember 2017 0,8 Mrd. EUR) und Kommunalkreditgeschäft der ehemaligen Westdeutsche ImmobilienBank AG (ehemalige WestImmo) von 0,5 Mrd. EUR (31. Dezember 2017 0,5 Mrd. EUR) 5) Zugrunde liegende RWA-Schätzung auf Basis eines output floors von 72,5% basierend auf dem finalen Rahmenwerk des Baseler Ausschusses vom 7. Dezember 2017; Kalkulation der für die Aareal Bank wesentlichen Auswirkungen vorbehaltlich der ausstehenden EU-Implementierung ebenso wie der Umsetzung weiterer regulatorischer Anforderungen (CRR II, EBA Requirements, TRIM etc.) Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate 2018 (nach IFRS) 01.01.- 01.01.- Verände- rung 30.09.2018 30.09.20- 17¹ Mio. EUR Mio. EUR % Zinsüberschuss 400 449 -11 Risikovorsorge 33 53 -38 Provisionsüberschuss 152 145 5 Abgangsergebnis 16 37 -57 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl -1 13 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -2 -5 Ergebnis aus at equity bewerteten - - Unternehmen Verwaltungsaufwand 344 388 -11 Sonstiges betriebliches Ergebnis 11 64 -83 Betriebsergebnis 199 262 -24 Ertragsteuern 68 97 -30 Konzernergebnis 131 165 -21 Nicht beherrschenden Anteilen 2 6 -67 zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG 129 159 -19 zurechenbares Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG 129 159 -19 zurechenbares Konzernergebnis 2) davon Stammaktionären zugeordnet 117 147 -20 davon AT1-Investoren zugeordnet 12 12 0 Ergebnis je Stammaktie (in EUR) 3) 1,97 2,46 -20 Ergebnis je AT1 Anteil (in EUR) 4) 0,12 0,12 0 1) Vergleichswerte gemäß neuem Gliederungsschema umgegliedert 2) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 3) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 4) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Gewinn- und Verlustrechnung des dritten Quartals 2018 (nach IFRS) 3. 3. Verände- Quartal Quartal rung 2018 2017¹ Mio. Mio. % EUR EUR Zinsüberschuss 131 144 -9 Risikovorsorge 14 26 -46 Provisionsüberschuss 51 48 6 Abgangsergebnis 5 20 -75 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 0 10 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 1 1 0 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen - - Verwaltungsaufwand 107 120 -11 Sonstiges betriebliches Ergebnis 3 5 -40 Betriebsergebnis 70 82 -15 Ertragsteuern 24 31 -23 Konzernergebnis 46 51 -10 Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares 1 0 Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares 45 51 -12 Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG zurechenbares 45 51 -12 Konzernergebnis 2) davon Stammaktionären zugeordnet 41 47 -13 davon AT1-Investoren zugeordnet 4 4 0 Ergebnis je Stammaktie (in EUR) 3) 0,70 0,78 -9 Ergebnis je AT1 Anteil (in EUR) 4) 0,04 0,04 0 1) Vergleichswerte gemäß neuem Gliederungsschema umgegliedert 2) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 3) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 4) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Segmentergebnisse für die ersten neun Monate 2018 (nach IFRS) Struk- Con- Konsoli- Aareal turier- sul- dierung Bank te tin- / Kon- Immobi- g / Überlei- zern lienfi- Die- tung nanzie- nst- rungen lei- stu- nge- n 01.01.- 01.01.- 01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- - - 01.- - - - - - 30.09. 30.09. 30.- 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 09. 2018 2017¹ 201- 2017 2018 2017 2018 2017¹ 8 Mio. EUR Zinsü- 409 457 0 0 -9 -8 400 449 ber- schuss Risiko- 33 53 0 33 53 vorsor- ge Provi- 6 4 141 136 5 5 152 145 sionsü- ber- schuss Ab- 16 37 16 37 gangs- ergeb- nis Ergeb- -1 13 -1 13 nis aus Finanz- instru- menten fvpl Ergeb- -2 -5 -2 -5 nis aus Siche- rungs- zusam- menhän- gen Ergeb- nis aus at equity bewer- teten Unter- nehmen Verwal- 182 234 166 157 -4 -3 344 388 tungs- auf- wand Sonsti- 9 62 2 2 0 0 11 64 ges be- trieb- liches Ergeb- nis Be- 222 281 -23 -19 0 0 199 262 triebs- ergeb- nis Ertrag- 77 104 -9 -7 68 97 steu- ern Konzer- 145 177 -14 -12 0 0 131 165 nergeb- nis Nicht 0 4 2 2 2 6 beherr- schen- den Antei- len zure- chenba- res Konzer- nergeb- nis Ei- 145 173 -16 -14 0 0 129 159 gentü- mern der Aareal Bank AG zure- chenba- res Konzer- nergeb- nis Allo- 1.735 1.772 177 155 573 592 2.485 2.519 kier- tes Eigen- kapi- tal Cost 41,8 41,1 115- 114,2 59,7 55,2 Income ,3 Ratio (%) RoE 15,7 19,6 -18- -18,3 9,7 12,6 vor ,2 Steu- ern (%) 2) 3) 1) Vergleichswerte gemäß neuem Gliederungsschema umgegliedert 2) Auf das Jahr hochgerechnet 3) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Segmentergebnisse des dritten Quartals 2018 (nach IFRS) Struktu- Consul- Konsoli- Aare- rierte ting / dierung al Immobi- Dienst- / Bank lienfi- leistun- Überlei- Kon- nanzie- gen tung zern rungen 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Quartal Quar- Quartal Quar- Quartal Quar- Quar- Quar- tal tal tal tal tal 2018 2017¹- 2018 2017 2018 2017 2018 2017¹- Mio. EUR Zinsüber- 134 147 0 0 -3 -3 131 144 schuss Risiko- 14 26 0 14 26 vorsorge Provisi- 2 1 48 45 1 2 51 48 onsüber- schuss Abgangs- 5 20 5 20 ergebnis Ergebnis 0 10 0 10 aus Finanzin- strumen- ten fvpl Ergebnis 1 1 1 1 aus Siche- rungszu- sammen- hängen Ergebnis aus at equity bewerte- ten Unterneh- men Verwal- 53 68 56 53 -2 -1 107 120 tungsauf- wand Sonsti- 2 4 1 1 0 0 3 5 ges betrieb- liches Ergebnis Betriebs- 77 89 -7 -7 0 0 70 82 ergebnis Ertrag- 27 34 -3 -3 24 31 steuern Konzern- 50 55 -4 -4 0 0 46 51 ergebnis Nicht 0 0 1 0 1 0 beherr- schenden Anteilen zurechen- bares Konzern- ergebnis Eigentü- 50 55 -5 -4 0 0 45 51 mern der Aareal Bank AG zurechen- bares Konzern- ergebnis Allokier- 1.735 1.772 177 155 573 592 2.485 2.519 tes Eigenka- pital Cost 36,9 37,2 113,2 117,0 55,9 52,8 Income Ratio (%) RoE vor 16,3 18,8 -15,8 -20,2 10,3 12,0 Steuern (%) 2) 3) 1) Vergleichswerte gemäß neuem Gliederungsschema umgegliedert 2) Auf das Jahr hochgerechnet 3) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 