NEW YORK (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat ihr Langfristrating für Argentinien um eine Stufe auf B von zuvor B+ gesenkt. Damit bewertet die Ratingagentur ein Investment in Argentinien als hochspekulative Anlage. S&P verwies unter anderem mit der Schuldenlast des Landes, die hohe Inflation und eine "Erosion" seiner Wachstumskurve. Der Ausblick der Ratinganalysten für Argentinien ist stabil.

S&P geht davon aus, dass das argentinische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,5 Prozent und im nächsten Jahr um fast 1 Prozent schrumpfen wird, bevor es sich 2020 leicht erholt. Die Inflation dürfte am Jahresende voraussichtlich bei rund 44 Prozent liegen und 2019 nur allmählich in Richtung 25 Prozent sinken.

