NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Boeing soll Informationen zu möglichen Gefahren eines neuen Flugkontrollgeräts, das eine Rolle beim Absturz eines Jets der Gesellschaft Lion Air im Oktober gespielt haben könnte, verschwiegen haben. Das behaupten Sicherheitsexperten, die den Flugzeugabsturz untersuchen, und Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie Piloten.

Es handelt sich um ein Gerät in den Boeing-Modellen 737 MAX 8 und MAX 9, das einen unerwünschten Strömungsabriss während der Flugs verhindern soll. So kann es passieren, dass das Gerät die Flugzeugnase plötzlich und stark nach unten richtet, was die Crew nicht verhindern kann. Über ein solches Szenario berichtete der Flugzeughersteller erst vor einer Woche. Das Flugzeug geht dann selbständig in den Sturzflug über und kann auch abstürzen, auch wenn die Piloten die Maschine selbst steuern.

Piloten dieser Boeing-Modelle zeigten sich überrascht, da sie nichts davon wussten, dass das Gerät die Kontrolle über die Flugzeuge übernehmen kann. Weder sie noch die Manager der Fluggesellschaften seien über den Einbau der Geräte informiert worden, so dass niemand sich mit den potenziellen Risiken beschäftigen konnte. Mike Michaelis, der Chef des Sicherheitsausschusses der Piloten bei American Airlines sagte, es sei ziemlich dumm von Boeing, ein System in den Flugzeugen einzuführen, ohne die Piloten zu informieren, insbesondere wenn das Gerät die Flugkontrolle übernehmen kann. "Warum wurden sie nicht trainiert?", fragte der Pilot.

Boeing wollte Fragen zu dem Thema am Montagabend zunächst nicht beantworten. Der Flugzeughersteller wolle zunächst alle Aspekte des Unfalls vergangenen Monat verstehen und arbeite mit den Behörden zusammen.

Der Flug 610 von Lion Air hatte nur Minuten nach dem Start Probleme mit den Geschwindigkeitsmessern und Geräten, die den Computer über den Flugwinkel informieren. Bei dem Absturz starben 189 Menschen an Bord.

