Seit etwa 2016 befindet sich AMD in einem intakten Aufwärtstrend und konnte von grob 1,75 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 34,14 US-Dollar in diesem Jahr zu legen. Dabei präsentierte sich besonders die letzte Aufwärtsbewegung extrem steil und machte den Anschein einer klaren Übertreibung der Marktteilnehmer. Die Kennzahlen des Unternehmens gaben soll immense Kurszuwächse auf Dauer nicht her, ab September dieses Jahres drehte die Aktie von AMD in eine Korrektur ab und fiel anschließend auf ein vorläufiges Verlaufstief von 16,17 US-Dollar zurück. In den letzten zwei Wochen wurde schließlich eine entgegen gesetzte Erholungsbewegung vollzogen, die lediglich zu einem annähenden Kurslückenschluss geführt hat. Ab 22,22 US-Dollar kam es wieder zu Abgaben, im heutigen Handel sogar zu einer regelkonformen Auflösung der vorliegenden bärischen Flagge (jüngster Aufwärtstrend). Das ist ...

