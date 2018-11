The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.11.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0441186456 BQUE F.C.MTL 18/26 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2NCAA3 M-CONCEPT HOLD. ANL 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N72 DZ BANK IS.A1056 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AFX1 DZ BANK CLN E.9587 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PB6 DZ BANK IS.C166 18/30 BD01 BON EUR N

CA BS64 XFRA DE0001104743 BUND SCHATZANW. 18/20 BD02 BON EUR Y

CA XFRA DE000DL19UH9 DT.BANK MTN 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US056752AM06 BAIDU 18/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US056752AN88 BAIDU 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US822582BZ43 SHELL INTL FIN. 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US822582CA82 SHELL INTL FIN. 18/23 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US822582CB65 SHELL INTL FIN. 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1908370171 INTERCONT.HOT.GRP 18/27 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1909186451 ING GROEP 18/30 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1909193077 ALLERGAN FNDG 18/20 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1909193150 ALLERGAN FNDG 18/23 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1909193317 ALLERGAN FNDG 18/28 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910245593 BMW FIN. NV 18/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910245676 BMW FIN. NV 18/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910851242 GRENKE FIN. 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA 0YA XFRA CA18453C1077 CLEAR BLUE TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR N