The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0198619444 KOREA RAILROAD C. 2018 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0B812 DEKABANK DGZ IHS.S.7337 BD00 BON EUR N

CA XFRA US046353AH15 ASTRAZENECA PLC 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0V602 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P888 LBBW STUFENZINS 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5623 LDSBK.SAAR IHS.562 VAR BD01 BON EUR N

CA 0ODE XFRA FR0011351972 CAISSE D DEPOTS E.C.12-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US05253JAJ07 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US166764BB50 CHEVRON 15/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US500769GT50 K.F.W.ANL.V.15/2018 DL BD01 BON USD N

CA XFRA XS0706245163 BG ENERGY CAP.11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US166764BA77 CHEVRON 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0932235194 MORGAN STANLEY 13/18 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1320522391 EUR.BK REC.DEV. 15/18 BD02 BON IDR N