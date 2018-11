FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01