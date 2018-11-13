sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.11.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

26,70 Euro		-0,22
-0,82 %
WKN: A14SDE ISIN: US29414J1079 Ticker-Symbol: 2NV 
Aktie:
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ENVIVA PARTNERS LP Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ENVIVA PARTNERS LP 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC31,86+1,95 %
DIVERSIFIED ROYALTY CORP1,81+1,12 %
ENVIVA PARTNERS LP26,70-0,82 %
FIRSTCASH INC73,04+0,40 %