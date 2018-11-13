FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01
2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY
XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN
YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01
2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY
XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN
YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW