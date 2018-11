FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Oktober dank eines weiter regen innereuropäischen Verkehrs fast 6,4 Millionen Passagiere abgefertigt. Das Wachstum fällt mit einem Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat etwas moderater aus als im bisherigen Jahresverlauf, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen legte um 6,3 Prozent zu. Das Cargo-Aufkommen sank wegen der geringeren Nachfrage im weltweiten Handel leicht um 1,0 Prozent auf 193.374 Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen entwickelten sich im vergangenen Monat durchgehend weiter positiv. Der slowenische Airport in Ljubljana erlebte im September ein Passagierwachstum von 5,1 Prozent. Die beiden Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in Brasilien wuchsen um insgesamt 5,2 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen verzeichneten einen Anstieg der Fluggäste um 6,1 Prozent. Die drei verkehrsstärksten Flughäfen waren Thessaloniki, Rhodos und Kos. Das stärkste Wachstum im internationalen Portfolio verzeichnete Antalya in der Türkei mit 29,2 Prozent.

November 13, 2018

