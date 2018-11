Den einzigen deutschen Roboterspezialisten von Weltruf erhalten Sie zurzeit mit einem Rabatt von 30/35 %: KUKA. Basis aktuell 72/74 € gegen einstige Spitzenkurse über 150 €, aber im Jahresverlauf noch knapp über 100 €. Der Einstieg des chinesischen Haushaltsgerätehersteller MIDEA vor gut zwei Jahren (94,6 %) hat sich nicht gelohnt. 3,5 Mrd. € Umsatz waren die Jahresprognose, die auf 3,3 Mrd. €zurückgenommen werden. Hauptargument: Unwägbarkeitendes Automatisierungsgeschäfts in China, ferner Unklarheiten bei den größten Abnehmern von Robotern, DAIMLER, VW und BMW. Schlüsselwort dafür: Die WLTP-Prüfverfahren führen zu Korrekturen in den Investitionen. Stimmt der Marktwert von 4,6Mrd. €, der von über 6,3 Mrd. € kommt? Einziges Problem: Der Markt ist mit Tagesumsätzen um 6.000 bis 7.000 Stück sehr klein. Aber dafür ist KUKA im internationalen Vergleich die billigste Roboteraktie in dieser Qualität.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 45 vom 10.11.2018.



