TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Absturz der US-Aktien - allen voran der Technologiewerte - sowie Sorgen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China bescheren den Börsen in Asien am Dienstag zum Teil starke Verluste. Aber zugleich gibt es auch Hoffnungsschimmer auf eine Lösung des Handelsstreits, so dass sich ausgerechnet die chinesische Kernlandbörse in Schanghai gegen den Abwärtstrend stemmt.

Händler sprechen von einer Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits wolle die US-Regierung ihren Handelskampf über Strafzölle hinaus mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten gegen den Diebstahl geistigen Eigentums ausweiten. Andererseits machten Berichte die Runde, wonach der chinesische Vizeministerpräsident Liu He in die USA reisen werde, um eine mögliche Lösung voranzubringen.

Technologiewerte schwach, aber über Tagestiefs

Nachdem der Apple-Zulieferer Lumentum mit gesenkten Umsatz- und Gewinnerwartungen verschreckt hat, grassiert die Sorge über eine schwächere iPhone-Nachfrage auch in Asien. Aktien mit Bezug zu Apple gehören daher auch zu den schwächsten Werten in der Region.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 2,1 Prozent auf 21.811 Punkte. TDK und Murata verloren im Technologiesektor rund 6 bzw 5 Prozent. Softbank legten gegen den Trend um über 1 Prozent zu. Der Mischkonzern hat neue Einzelheiten über den Fortgang des Börsengangs seiner japanischen Mobilfunktochter bekannt gegeben.

Japanische Automobiltitel wurden belastet von Berichten über geplante Importzölle auf Autos in den USA. Toyota und Honda gaben jeweils gut 2 Prozent ab. Toshiba stiegen derweil um gut 4 Prozent. Ein Aktienrückkauf des Unternehmens läuft seit Dienstag und erstreckt sich über das restliche Jahr.

Chinesische Börsen trotzen dem Trend

In Hongkong hat der HSI nach Abgaben von zunächst rund 1,5 Prozent knapp ins Plus gedreht. Die Aktie des Mobiltelefonkomponentenfertigers AAC Technologies erholt sich deutlich und büßt nur noch 0,4 Prozent ein nach zuvor über 7 Prozent.

An der chinesischen Leitbörse in Schanghai setzt man auf den Erfolg der diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Handelsstreits - der Composite gewinnt nach anfänglich leichten Verlusten 0,9 Prozent. Die Titel der iPhone-Zulieferer Secote Precision und Luxshare verlieren allerdings 3,5 und 6,5 Prozent.

Auch in Taiwan und Südkorea bremsen Technologiewerte den Gesamtmarkt. In Australien, wo der S&P/ASX-200 1,8 Prozent einbüßt, hat sich das Geschäftsklima verschlechtert, wie aktuelle Daten zeigen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.834,20 -1,80% -3,81% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.810,52 -2,06% -4,19% 07:00 Kospi (Seoul) 2.070,09 -0,50% -16,11% 07:00 Schanghai-Comp. 2.658,10 +1,05% -19,65% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.660,58 +0,11% -14,41% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.051,98 -0,53% -9,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.689,43 -0,40% -5,60% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1242 +0,2% 1,1221 1,1264 -6,4% EUR/JPY 128,16 +0,3% 127,73 128,40 -5,3% EUR/GBP 0,8731 -0,0% 0,8732 0,8758 -1,8% GBP/USD 1,2876 +0,2% 1,2853 1,2862 -4,8% USD/JPY 114,01 +0,2% 113,80 113,99 +1,3% USD/KRW 1132,05 -0,6% 1138,72 1136,86 +6,1% USD/CNY 6,9553 -0,1% 6,9636 6,9648 +6,9% USD/CNH 6,9471 -0,3% 6,9666 6,9643 +6,7% USD/HKD 7,8329 -0,0% 7,8342 7,8334 +0,3% AUD/USD 0,7210 +0,5% 0,7172 0,7202 -7,8% NZD/USD 0,6745 +0,5% 0,6710 0,6723 -5,0% Bitcoin BTC/USD 6.371,68 +0,1% 6.366,33 6.421,06 -53,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,13 59,93 -1,3% -0,80 +1,8% Brent/ICE 69,41 70,12 -1,0% -0,71 +9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,49 1.200,62 +0,2% +2,86 -7,6% Silber (Spot) 14,09 14,00 +0,6% +0,09 -16,8% Platin (Spot) 846,15 841,00 +0,6% +5,15 -9,0% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,6% +0,02 -19,7% ===

