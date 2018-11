FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank spürt im dritten Quartal 2018 weiter die schwierigen Marktbedingungen und wird beim Ausblick zu ihrer Ertragslage im Gesamtjahr teilweise etwas pessimistischer. Ihre im September im Zusammenhang mit dem vereinbarten Kauf der Düsseldorfer Hypothekenbank angehobene Ergebnisprognose für 2018 haben die Wiesbadener unterdessen bekräftigt. Die Schätzung für das Neugeschäftsvolumen wurde hochgeschraubt.

Der für 2018 in Aussicht gestellte Zinsüberschuss, inbegriffen dem Abgangsergebnis, in einer Bandbreite von 570 bis 610 Millionen Euro werde "schwer zu erreichen sein", teilte die Aareal Bank mit und verwies zur Begründung auf das Abgangsergebnis, dass bisher sowohl "deutlich" unter der ursprünglichen Einschätzung als auch unter dem Vorjahreswert liege. Das Abgangsergebnis erfasst bei der Aareal Bank Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen. Beim Neugeschäftsvolumen strebt die Bank, dank der guten Entwicklung in den ersten neun Monaten, für das laufende Jahr jetzt ein Neugeschäftsvolumen von 8 bis 9 Milliarden Euro an, nach zuvor erwarteten 7 bis 8 Milliarden Euro.

Im dritten Quartal ging bei der Aareal Bank das Ergebnis nach Steuern und Dritten auf 41 von vorher 47 Millionen Euro zurück und lag damit unter der Analystenerwartung von 45 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss ermäßigte sich auf 131 von 144 Millionen Euro im Vorjahr. Hier hatten die Beobachter dem Konzern 134 Millionen Euro zugetraut. Neben dem herausfordernden Marktumfeld liegt der rückläufige Zinsüberschuss auch daran, dass die Wiesbadener, durch Übernahmen wie der Westimmo und der Corealcredit gewachsen waren. Die Portfolien, die jetzt nicht zum Kerngeschäft zählen, baut die Gesellschaft seit einiger Zeit kontinuierlich ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2018 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.