Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das dritte Quartal des Flughafenbetreibers sei erwartungsgemäß ausgefallen, belege aber eine anhaltende operative Schwäche, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Passagierwachstum am Frankfurter Flughafen dürfte nach zwei starken Jahren 2019 an Dynamik verlieren./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-11-13/08:09

ISIN: DE0005773303